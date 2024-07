Il giovane Alberto Pacifico e la passione per la ginnastica artistica

Il ginnasta Alberto Pacifico nato a Salerno il 9 settembre del 2014, da circa tre anni pratica la disciplina della ginnastica artistica con la società Ginnastica Salerno ed il PalaDiCerbo piano piano è diventato la sua seconda casa. I costanti allenamenti giornalieri seguiti dal qualificato staff e dall’ allenatore Christian Atte, insieme ai tanti sacrifici praticati, lo hanno portato a raggiungere il titolo di Campione d’Italia individuale LB AM categoria A1 durante le gare in svolgimento a Rimini. Soddisfazione incontenibile in famiglia a cui sono giunti i complimenti da tanti salernitani tra cui diversi sportivi oltre che dal presidente dell ‘Associazione Salernitani DOC Massimo Staglioli il quale nell’esprimere profonda soddisfazione ha rimarcato che tali risultati conferiscono grande onore alla città di Salerno.