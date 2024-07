Il DS Petrachi: “Molti calciatori vogliono cambiare aria, io manderei via tutti”

Dopo un inizio conferenza stampa burrascosa, il direttore Petrachi prende la parola perché il presidente Iervolino interrompe il collegamento e si rifiuta di rispondere alle domande dei media. Petrachi esprime la sua delusione per la retrocessione della Salernitana e la difficoltà di costruire una squadra. Rivela che molti giocatori vorrebbero andare via, ma chi non sente la maglia addosso deve farsi da parte. Capisce le tensioni dopo la retrocessione e chiede pazienza per ricostruire il club in 2-3 anni. Ribadisce la necessità di sostenibilità finanziaria e di contenere i costi. Sottolinea che la Salernitana inizia il nuovo percorso in salita e con ritardi. Afferma di avere carta bianca, ma di dover fare i conti con le risorse economiche messe a disposizione dal club. Petrachi evidenzia la difficoltà di fare promesse e sottolinea che l’approccio al mercato sarà basato sulla sostenibilità, cercando di fare operazioni intelligenti. Afferma che occorre un equilibrio tra giovani e giocatori esperti, e che cercherà di pescare anche in Lega Pro. Sulla questione dell’allenatore, Petrachi rivela di aver contattato due tecnici, Fontana e Martusciello, e che il progetto tattico partirebbe dal modulo 4-2-3-1.

