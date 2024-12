Misiani, che non è un cuor di leone, ha lasciato la prima mossa alla Camusso, temprata dalle battaglie sindacali. Il no ad Oliviero, deluchiano di ferro e favorevole al terzo mandato, apre la caccia (inutile) al fortino deluchiano. La regia è quella di baffo Ruotolo che ha promesso alla sua segretaria di aprire la strada del Pd a Fico (come annunciato da Grillo proprio ieri), candidato alla Regione, lasciando per strada il Governatore e i suoi seguaci. Il secondo colpo in canna è quello di Mario Casillo (qui è proprio difficile), per poi planare su Salerno. Forte del caso Alfieri, il commissario Misiani, commissariato da Ruotolo, proverà a mostrare i muscoli cercando di azzerare i vertici del Pd. Grillo ha svelato gli altarini, favorendo indirettamente proprio De Luca che continua tranquillo la sua campagna elettorale. Il Governatore, si sa, non ama porgere l’altra guancia ed è pronto alla controffensiva che farà tremare anche il Nazareno. Non sarà un baffo a fermarlo. t.d’a.