Il Calcio tra Bandiere e Sentimenti: oggi appuntamento al Circolo Canottieri

Il Calcio tra Bandiere e Sentimenti: appuntamento al Circolo Canottieri oggi alle ore 18:30, si terrà la presentazione del libro “Capitani per Sempre”, scritto da Gianfranco Coppola, Presidente Nazionale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI). L’evento, che si terrà nella storica sede del Circolo in via Porto, sarà un’occasione unica per celebrare i grandi capitani del calcio italiano, esplorando i valori di leadership, sacrificio e integrità che hanno caratterizzato le loro carriere. L’evento sarà una sorta di tavola rotonda ricca di approfondimenti sul mondo del calcio e sui grandi miti sportivi, con la partecipazione dei giornalisti Angelo Scelzo ed Antonio Giordano. “Capitani per Sempre” è un tuffo in quello che è stato per me un calcio magnifico fatto di emozione e passione che ci ha regalato tanta gioia” commenta Marco Civoli, noto telecronista e volto RAI. “Si tratta di un libro che racconta come la società è cambiata ripercorrendo il calcio con il racconto dei suoi grandi capitani: Rivera e Mazzola, Maradona, Di Bartolomei (capitano della Roma e della Salernitana, e poi Baggio, Totti e Del Piero. Capitani che hanno segnato epoche, accompagnato generazioni ed anche le trasformazioni delle città. Si parla spesso in ottica negativa del calcio ma gli stadi, opere infrastrutturali di importanza rilevante, contribuiscono alla modernità urbana” aggiunge Gianfranco Coppola. “Questo è un libro che ci fa rivivere emozioni di tante epoche, di tante squadre e di tantissimi personaggi dello sport. Gianfranco Coppola è riuscito come sempre a toccare le corde del cuore” prosegue Simona Rolandi, conduttrice della Domenica Sportiva, che modererà il talk show di presentazione del libro. I ricavi del libro andranno all’associazione “In nome della vita onlus” che promuove e sostiene diversi progetti importanti di assistenza con la collaborazione di organizzazioni specializzate nel campo dell’assistenza sociale a soggetti bisognosi. Ospiti della serata: • Simona Rolandi, presentatrice della storica trasmissione RAI Domenica Sportiva. • Sebino Nela, ex capitano della AS Roma e commentatore sportivo, compagno di squadra di Agostino Di Bartolomei, al quale sarà simbolicamente dedicata la presentazione del libro. • Luca Fusco, ex capitano della Salernitana, che sarà premiato per la sua carriera e il legame con la città di Salerno. L’ingresso è riservato ai soci del Circolo ed ai loro ospiti oltre che alla stampa accreditata. “I giovedì letterari sono un fiore all’occhiello della nostra associazione sportiva ed in questa occasione stiamo combinando magistralmente sport, cultura ed informazione. Il Circolo Canottieri Irno ASD è orgoglioso di ospitare eventi di questa portata con professionisti ed atleti di livello nazionale ed internazionale” afferma Gianni Ricco, presidente del sodalizio bianco rosso.