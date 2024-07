Iervolino, un presidente fantasma

In piena estate, sotto l’ombrellone, in riva al mare, i tifosi della Salernitana erano soliti trascorrere le ore discutendo di calciomercato, di acquisti, di cessioni, volando con l’immaginazione ad un campionato ricco di vittorie, di goal e di soddisfazioni. Questa invece per loro è un’estate triste, diversa da tutte le altre: non è il calciomercato il tema delle infinite discussioni, ma il disinnamoramento di Iervolino, la sua lontananza non solo fisica dalla Salernitana e dalla nostra città, i motivi che hanno determinato l’improvvisa frattura con i tifosi, quegli stessi che appena un anno fa lo avevano osannato e quasi divinizzato.E’ una lontananza, quella del presidente Iervolino, che preoccupa molto gli sportivi e non lascia presupporre niente di buono, mentre dagli ambienti societari non trapela alcuna notizia. Nessuno che riesca a decifrare quanto sta succedendo, quali possano essere i prossimi passi, se si vuole andare verso una cessione della Società o se invece si vuole semplicemente affrontare un campionato dignitoso e senza pretese. Le uniche cose certe: la campagna estiva relativa agli acquisti langue; Martusciello in ritiro sta allenando calciatori che molto probabilmente presto approderanno in altre squadre; Petrachi si sta dannando l’anima nel tentativo di fare autentici miracoli. La sensazione è che gli errori dell’anno scorso si stanno ripetendo uguali ! Niente infatti ha insegnato la lezione mortificante, avvilente, squallida cui abbiamo dovuto assistere durante il campionato appena concluso.La percezione che ormai tutti intuiscono è il distacco definitivo di Iervolino da Salerno e dalla Salernitana, da quella squadra che fino a pochi mesi fa diceva di amare, che gli era entrata nel cuore, che era parte della sua famiglia. A tutti appare, quindi, incomprensibile il suo atteggiamento di improvvisa disaffezione. E allora tutti a domandarsi: ma il suo era vero amore, dove è finita la sua passione per i colori granata ? E in tanti a sospettare una semplice operazione imprenditoriale.

Aniello Salzano