Ida Mareschi: Sarno riferimento per l’Agro

di Mario Rinaldi

E’ fresca di nomina nella qualità di vicesindaco, determinata e decisa nel portare avanti un discorso di rinnovamento politico e di crescita del territorio nel segno dell’unità e della condivisione di obiettivi. Si presenta così, la seconda carica istituzionale di Sarno, Ida Mareschi, la prima degli eletti alla tornata dell’8 e 9 giugno scorsi. Gli elettori di Sarno l’hanno premiata per la sua discrezione, per i suoi modi gentili e per la disponibilità mostrata ogni qual volta è stata chiamata in causa.

Ida Mareschi grande risultato prima degli eletti nell’ultima tornata elettorale. Un commento al riguardo.

“Si, prima eletta. Grande gioia, un grazie di cuore a tutti coloro che hanno riposto la loro fiducia nella mia persona. Il mio impegno sarà continuo e costante, cercherò di non deludere nessuno, in primis il Sindaco Squillante, che mi ha trasmesso sin da subito grande fiducia”.

Proprio ieri ha ricevuto la notizia dell’incarico di vicesindaco. Se lo aspettava?

“Ieri è stata ufficializzata la giunta comunale e il mio incarico di vicesindaco. E’ stato seguito un criterio di meritocrazia in riferimento ai voti ottenuti. Essendo io stata la prima eletta, il primo cittadino ha voluto premiarmi con questa investitura e come detto farò di tutto per ripagare la fiducia attribuitami”.

Che campagna elettorale è stata?

“È stata una campagna elettorale impegnativa e coinvolgente, che ha portato i suoi frutti. A tratti, una campagna che ha assunto anche dei toni un po’ pesanti, però ognuno di noi ha cercato di mantenere il massimo rispetto anche nei confronti degli avversari politici. Inoltre, Sarno è un territorio vasto, quindi è stato faticoso, ma allo stesso tempo gradevole poter toccare tutti i luoghi del nostro territorio per far conoscere ai cittadini il nostro ambizioso programma elettorale votato alla crescita della nostra cittadina”.

Quale sarà l’impegno di Ida Mareschi da qui a 5 anni?

“Impegno continuo e costante, al servizio della città. Cercherò di fare del mio meglio, soprattutto nel campo delle deleghe che il sindaco mi ha conferito. Ci attendono cinque anni di duro lavoro, nel corso dei quali siamo chiamati a dare le risposte alla popolazione che ci ha conferito la propria fiducia consentendoci di sedere tra i banchi del consiglio comunale. Nella qualità di loro rappresentanti abbiamo il dovere, innanzitutto morale, e poi istituzionale di ripagarli al meglio”.

Il ruolo di Sarno nello scacchiere dell’agro.

“Sarno ha un ruolo fondamentale nello scacchiere dell’agro. Il nostro impegno e il nostro lavoro farà sì che questo ruolo sarà sempre più incisivo nell’ottica generale. Sarno dovrà essere il punto di riferimento del vasto territorio dell’agro-nocerino. La nostra cittadina ha le potenzialità per diventare il faro e l’esempio per tutti i comuni limitrofi”. Una Ida Mareschi, che dunque si prepara al meglio nello svolgimento dell’incarico di vicesindaco che le è stato conferito e pronta a mettere al servizio della comunità le proprie competenze per lo sviluppo del territorio.