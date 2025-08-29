Iannone, in Campania il Pd come le Poste di un tempo

“Un tempo nel pubblico impiego, soprattutto alle Poste, ai dipendenti che andavano in pensione si proponeva l’assunzione del figlio a condizione di rinunciare alla liquidazione. Cosi’ fa il PD della Schlein, che offre come trattamento di fine rapporto a De Luca padre il ruolo di segretario regionale per il figlio. Fa bene a tacere sull’accordo del PD con Fico tanto ormai tutti hanno capito. I destini della Campania sono proprio l’ultimo dei pensieri. Si è consumata una ignobile farsa basata su una squallida trattativa per le poltrone”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.