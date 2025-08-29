Iannone, in Campania il Pd come le Poste di un tempo - Le Cronache Attualità
Iannone, in Campania il Pd come le Poste di un tempo
Iannone, in Campania il Pd come le Poste di un tempo

  • Agosto 29, 2025
  • 1 Min Read
Iannone, in Campania il Pd come le Poste di un tempo

“Un tempo nel pubblico impiego, soprattutto alle Poste, ai dipendenti che andavano in pensione si proponeva l’assunzione del figlio a condizione di rinunciare alla liquidazione. Cosi’ fa il PD della Schlein, che offre come trattamento di fine rapporto a De Luca padre il ruolo di segretario regionale per il figlio. Fa bene a tacere sull’accordo del PD con Fico tanto ormai tutti hanno capito. I destini della Campania sono proprio l’ultimo dei pensieri. Si è consumata una ignobile farsa basata su una squallida trattativa per le poltrone”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.

