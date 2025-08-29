“Un tempo nel pubblico impiego, soprattutto alle Poste, ai dipendenti che andavano in pensione si proponeva l’assunzione del figlio a condizione di rinunciare alla liquidazione. Cosi’ fa il PD della Schlein, che offre come trattamento di fine rapporto a De Luca padre il ruolo di segretario regionale per il figlio. Fa bene a tacere sull’accordo del PD con Fico tanto ormai tutti hanno capito. I destini della Campania sono proprio l’ultimo dei pensieri. Si è consumata una ignobile farsa basata su una squallida trattativa per le poltrone”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.
Post Recenti
- Iannone, in Campania il Pd come le Poste di un tempo
- Alcaraz, medical time out contro Darderi: infortunio per Carlos?
- Gasparri,va a ‘ruotoli’ progetto sinistra rivoluzionaria campana
- Italia, i primi convocati di Gattuso: novità Leoni e Pio Esposito, torna Scamacca
- Alcaraz, agli Us Open ecco il nuovo kit… rosa: “Sembra Ken”
Categorie
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco