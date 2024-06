I vincitori della III edizione Siamo Pari:

Ieri mattina, presso il Salone Bottiglieri di Palazzo della Provincia di Salerno, ha avuto luogo la premiazione dei progetti vincitori della terza edizione di “Siamo Pari”, il concorso di idee finalizzato a favorire la diffusione e la cultura della parità di genere nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Salerno e provincia. L’iniziativa è promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori e dal Comitato Femminile Plurale di Confindustria Salerno, in collaborazione con la Fondazione della Comunità Salernitana ed è patrocinata da Comune e Provincia di Salerno, Camera di Commercio di Salerno e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno. “Con questo progetto – ha sottolineato il Presidente dei Giovani Imprenditori Marco Gambardella – contribuiamo ad instillare nei ragazzi, fin da piccoli, il concetto di parità di genere. I fatti di cronaca dimostrano che c’è ancora tanto da lavorare e noi, Giovani Imprenditori, intendiamo portare avanti questo progetto e il nostro impegno. Anche così diamo il nostro contributo alla crescita del territorio che, prima ancora che economica, deve essere culturale e sociale”. “Dopo il successo di quest’anno – ha affermato la presidente del comitato Femminile Plurale Elena Salzano – non possiamo fare altro che alzare l’asticella per le edizioni successive. Purtroppo, ancora oggi, alcune donne pagano ancora tutti i giorni sulla propria pelle il peso della disparità di genere in tutti i campi. Per questo è necessaria un’evoluzione culturale che deve partire dal basso, educando i più piccoli”. Sul podio, per la categoria Scuole Primarie, l’Istituto Comprensivo “Antonio Genovesi” San Cipriano Picentino (classi 2° e 3° A) con il progetto Memory in Pari premiato per aver soddisfatto i criteri indicati in bando e per aver convolto gli studenti in modo creativo e stimolante, integrando attività grafico pittoriche ed attività digitali. Menzione speciale per il progetto Ritratti di Donna della 2°Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore (Plesso Capocasale, classi 3° B e 4° A) e per quello Donne &Stem (calendario) dell’Istituto Comprensivo “Medaglie d’Oro” Salerno (classe 3°B). Per la categoria Scuole Secondarie di Primo Grado, invece, prima e la terza B del 2° istituto comprensivo De Lorenzo Di Nocera Inferiore con il progetto “Lei può. Siamo ciò che impariamo dalla storia” premiato per l‘efficacia comunicativa. Il video trasmette in modo chiaro il messaggio oggetto del bando. Menzione speciale per “Lottiamo contro la disparità per ottenere la parità” dell’istituto comprensivo Vicinanza Pirro di Salerno, classe 3°A. I vincitori sono stati premiati con strumenti e percorsi di supporto alle attività didattiche della scuola e allo studio delle materie STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics).