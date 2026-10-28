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Henry e le polemiche dopo Pallone d’Oro: “Non volevo colpire Yamal, non inventate storie”

  • Ottobre 28, 2026
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Henry e le polemiche dopo Pallone d’Oro: “Non volevo colpire Yamal, non inventate storie”

(Adnkronos) –
Thierry Henry risponde alle critiche dopo la cerimonia del Pallone d’Oro 2026. L’ex attaccante francese, oggi opinionista per Cbs, ha presentato la serata insieme alla giornalista Kate Abdo e si è reso protagonista di alcune uscite che hanno scatenato polemiche sul web. Al momento di premiare Yamal come miglior giovane dell’anno, Henry gli ha chiesto se fosse davvero quello il premio che desiderava vincere, con chiaro riferimento al Pallone d’Oro, mettendo in imbarazzo l’attacccante del Barcellona, mentre più tardi ha corretto la pronuncia di Abdo quando ha annunciato il premio Socrates. 

“Ho visto tanta gente che parla della serata del Pallone d’Oro, quindi voglio chiarire alcune cose a chi si è infervorato per niente. Prima di tutto, su Lamine Yamal: non volevo assolutamente rimettere il suo ego al suo posto. Ho solo chiesto se, fosse proprio quello che voleva davvero, e ho fatto ridere la gente”, ha spiegato Henry in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, “tutti sappiamo cosa voleva. Purtroppo non l’ha ottenuto. Sono un grande fan di Lamine Yamal. Non stavo affatto mettendo in discussione il suo ego”.  

“Capisco che a qualcuno la battuta non sia piaciuta, ma per favore non fatela diventare una cosa del genere”, ha continuato Henry, “è davvero uno dei giocatori per cui pagherei il biglietto. Lo amo. Quindi gli stavo solo chiedendo se era quello che voleva davvero, perché sapevo che il premio più importante arrivava dopo, e purtroppo non l’ha vinto”. Poi l’ex attaccante di Arsenal e Barcellona ha risposto anche alla polemica su Abdo: “Ora passiamo a Kate. Kate era complice di quella battuta, e potete chiederlo a lei. L’ha fatto apposta a dire Socrates, e io ho dovuto correggerla. Ancora una volta, capisco se la battuta non vi è piaciuta, ma smettete di dire che ho mancato di rispetto a Kate. Non lo farei mai. E potete chiederlo a lei, gente. Quindi per favore smettete di inventare storie”. 

“E un’ultima cosa: se non avete guardato il nostro programma su Cbs, l’altro giorno dopo la partita Bayern Monaco-Arsenal, Harry Kane mi ha chiamato in causa per aver supportato Kylian Mbappé”, ha ricordato Henry, “così gli ho detto: ‘Sei un vincitore meritevole. Te lo sei meritato. Bravo, Harry Kane’. Lo chiamo Sir Harry Kane dai Mondiali”, ha concluso Henry, rispondendo anche a chi lo aveva accusato di tifare contro l’attaccante del Bayern Monaco. 

 

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