Hayden Panettiere, la morte è stata accidentale: chiuse le indagini - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Hayden Panettiere, la morte è stata accidentale: chiuse le indagini Ragusa, minorenne indagata: sui profili social contenuti di matrice jihadista Etna, nube di cenere di 4 chilometri dal vulcano: scatta allerta rossa per l’aviazione Vaccini, Bassetti: “Da Mattarella linea netta, si dimetta chi ha difeso medici no vax e legittimato fake news” Italia divisa dal meteo, arriva la pioggia sul versante adriatico e al Sud: le previsioni Disastro ferroviario in Spagna, il lutto e le indagini: “Via libera al treno nonostante convoglio fermo sui binari” Dal conferimento al riciclo capsule di caffè in alluminio, ecco il ‘modello Milano’ Elezioni in Israele, a Netanyahu 53 seggi: niente maggioranza per il primo ministro Uccise il cugino disabile con dei bomboloni alla crema per l’eredità, arrestato 76enne Serie A, oggi Frosinone-Lecce: orario formazioni e dove vederla in tv Serie A, oggi Fiorentina-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv X Factor, oggi secondo Live Show: gara azzerata dopo il debutto movimentato ﻿ Hayden Panettiere, la morte è stata accidentale: chiuse le indagini Ragusa, minorenne indagata: sui profili social contenuti di matrice jihadista Etna, nube di cenere di 4 chilometri dal vulcano: scatta allerta rossa per l’aviazione Vaccini, Bassetti: “Da Mattarella linea netta, si dimetta chi ha difeso medici no vax e legittimato fake news” Italia divisa dal meteo, arriva la pioggia sul versante adriatico e al Sud: le previsioni Disastro ferroviario in Spagna, il lutto e le indagini: “Via libera al treno nonostante convoglio fermo sui binari” Dal conferimento al riciclo capsule di caffè in alluminio, ecco il ‘modello Milano’ Elezioni in Israele, a Netanyahu 53 seggi: niente maggioranza per il primo ministro Uccise il cugino disabile con dei bomboloni alla crema per l’eredità, arrestato 76enne Serie A, oggi Frosinone-Lecce: orario formazioni e dove vederla in tv Serie A, oggi Fiorentina-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv X Factor, oggi secondo Live Show: gara azzerata dopo il debutto movimentato ﻿
Ultim'ora Nazionale

Hayden Panettiere, la morte è stata accidentale: chiuse le indagini

  • Ottobre 29, 2026
  • 0
  • 59
  • 2 Min Read
Hayden Panettiere, la morte è stata accidentale: chiuse le indagini

(Adnkronos) – La morte dell’attrice statunitense Hayden Panettiere è stata classificata come accidentale. Lo ha comunicato il dipartimento di polizia di Greenville, in Carolina del Sud, annunciando la conclusione delle indagini locali sul decesso della star delle serie televisive ‘Heroes’ e ‘Nashville’, morta lo scorso 16 agosto all’età di 36 anni.  

Secondo quanto emerso dagli accertamenti medico-legali,
il decesso è stato causato dagli effetti tossici di Fentanyl, Xanax e di altre sostanze presenti nell’organismo dell’attrice
. La polizia ha precisato che la decisione si basa sulle conclusioni del medico legale e sui risultati dell’inchiesta. Il mese scorso, l’ufficio del coroner della contea di Greenville aveva confermato che Panettiere era morta per un’overdose accidentale. Tra le sostanze rilevate figuravano anche il metocarbamolo, un farmaco miorilassante, e la quetiapina, un medicinale utilizzato per il trattamento di alcuni disturbi psichiatrici. 

 

L’attrice era stata trovata priva di sensi il 16 agosto in un’abitazione della Carolina del Sud. Secondo il rapporto della polizia relativo all’intervento, i soccorritori avevano prestato assistenza a una donna in arresto cardiaco. L’autopsia non aveva evidenziato traumi che avessero contribuito al decesso. Sulla vicenda aveva avviato accertamenti anche la Drug Enforcement Administration (Dea), l’agenzia federale statunitense incaricata di contrastare il traffico di stupefacenti. Al momento non è chiaro se l’indagine federale sia stata conclusa. La Bbc ha riferito di aver contattato l’agenzia per ottenere chiarimenti. Nel rapporto relativo al giorno della morte vengono citati anche l’ex compagno dell’attrice, Brian Hickerson, e il fratello di quest’ultimo, Zack, che si trovavano con lei al momento dell’arrivo dei soccorritori. Hickerson aveva ammesso in passato di aver abusato dell’attrice. Panettiere aveva parlato pubblicamente delle proprie difficoltà legate alla dipendenza da sostanze. Diventata nota fin da giovanissima, aveva raggiunto la popolarità internazionale grazie ai ruoli televisivi in ‘Heroes’ e ‘Nashville’, oltre ad aver recitato nella saga cinematografica horror ‘Scream’. (di Paolo Martini) 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025