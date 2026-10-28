Halloween, picco di lesioni da intaglio zucche: come evitare la 'maledizione della Jack-o'-Lantern' - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Halloween, picco di lesioni da intaglio zucche: come evitare la ‘maledizione della Jack-o’-Lantern’ Manovra, ok Cdm a legge bilancio da 26 miliardi. Meloni: “Lavoro di squadra, avanti con determinazione” Spagna, tragedia ferroviaria irrompe nella campagna elettorale: nuova grana per Sanchez a un mese dal voto Brasile, Bolsonaro contesta ancora il voto dagli Usa: “Il vero presidente eletto sono io” Mbangula come Batistuta, storica tripletta a San Siro contro il Milan dell’ex Juve Napoli, tegola Lobotka: problema alla caviglia sinistra, lo slovacco esce in barella Roma, scontro tra auto e moto in via Boccea: morto un 33enne, ferito un altro centauro Serie A, oggi Monza-Napoli – Diretta Manovra, arriva il salvadanaio per neonati: 100 euro ogni anno fino a 18 anni Mbangula show a San Siro: tripletta e risposta a Cissé, il Bologna ribalta il Milan Scintille tra Meloni e giornalista su scontri ai cortei: “Credo nello Stato di diritto, difende la gente perbene” Lorenzo Mirandola, il cacciatore di aurora boreale si racconta in ‘Quando il cielo si accende’ Halloween, picco di lesioni da intaglio zucche: come evitare la ‘maledizione della Jack-o’-Lantern’ Manovra, ok Cdm a legge bilancio da 26 miliardi. Meloni: “Lavoro di squadra, avanti con determinazione” Spagna, tragedia ferroviaria irrompe nella campagna elettorale: nuova grana per Sanchez a un mese dal voto Brasile, Bolsonaro contesta ancora il voto dagli Usa: “Il vero presidente eletto sono io” Mbangula come Batistuta, storica tripletta a San Siro contro il Milan dell’ex Juve Napoli, tegola Lobotka: problema alla caviglia sinistra, lo slovacco esce in barella Roma, scontro tra auto e moto in via Boccea: morto un 33enne, ferito un altro centauro Serie A, oggi Monza-Napoli – Diretta Manovra, arriva il salvadanaio per neonati: 100 euro ogni anno fino a 18 anni Mbangula show a San Siro: tripletta e risposta a Cissé, il Bologna ribalta il Milan Scintille tra Meloni e giornalista su scontri ai cortei: “Credo nello Stato di diritto, difende la gente perbene” Lorenzo Mirandola, il cacciatore di aurora boreale si racconta in ‘Quando il cielo si accende’
Ultim'ora Nazionale

Halloween, picco di lesioni da intaglio zucche: come evitare la ‘maledizione della Jack-o’-Lantern’

  • Ottobre 29, 2026
  • 0
  • 57
  • 3 Min Read
Halloween, picco di lesioni da intaglio zucche: come evitare la ‘maledizione della Jack-o’-Lantern’

(Adnkronos) – Arrivano in Pronto soccorso con le mani devastate: “Lacerazioni profonde, tendini recisi, nervi danneggiati”. E al triage la risposta alla domanda “com’è successo?” è sempre quella: “Intagliavo una zucca”. È l’altra faccia di Halloween: la maledizione della Jack-o’-Lantern, simbolo anglosassone della Notte di Ognissanti. Una luce che filtra da un paio d’occhi spalancati e da una bocca piegata in una smorfia di terrore, disegnati a colpi di coltello sull’ortaggio arancione. Ma la lama può anche ferire chi la usa, e così a ottobre in ospedale c’è la coda. Sulla Bbc i chirurghi inglesi descrivono “un vero e proprio picco di lesioni alle mani nel corso del mese”, tagli seri con il rischio di danni permanenti. 

Lancia l’allarme l’équipe dell’Unità di Chirurgia plastica e Traumatologia della mano del Royal Devon and Exeter Hospital. Sebbene alcune lesioni possano limitarsi a lacerazioni superficiali, altre risultano molto più profonde e compromettono la struttura dell’arto, il che può comportare “conseguenze importanti. Si può trattare di lesioni ai tendini o ai nervi, che richiedono tempi di riabilitazione molto lunghi”, avverte Abigail Owen, operatrice clinica specializzata in Chirurgia plastica. “Spesso le ferite appaiono superficiali, ma i nervi e i tendini si trovano proprio sotto la pelle”, ammonisce Amro Jumean, medico specializzando in Chirurgia plastica. “Anche se la persona riesce ancora a muovere la mano, potrebbe esserci una lesione a un tendine o a un nervo nascosta in profondità”, precisa. In presenza di dolore o intorpidimento, Jumean invita a recarsi al pronto soccorso per sottoporsi a un esame clinico completo. “Qualora riscontrassimo, o anche solo sospettassimo, un deficit funzionale, programmeremo un intervento chirurgico per esaminare la lesione e intervenire nel più breve tempo possibile”. 

A ottobre, insomma, è boom di ferite da zucca, assicura Owen. “Un mese molto intenso”, conferma Jumean, con studenti universitari, famiglie e bambini tutti impegnati nell’intaglio. Ma come evitare che la gara alla zucca più bella sfoci in tragedia? Per prima cosa è fondamentale scegliere l’attrezzo giusto: Owen raccomanda di non utilizzare coltelli da cucina, optando invece per gli appositi kit che includono strumenti con lame seghettate. “Il problema dei coltelli da cucina è che tendono a scivolare, e le persone sottovalutano quanto sia difficile e faticoso tagliare una zucca”, sottolinea. “È importante procedere con calma – aggiunge – facendo piccoli movimenti”. Per lavorare in sicurezza, inoltre, l’esperta suggerisce di lavorare la zucca in un ambiente ben illuminato, selezionare un ortaggio dalla superficie liscia e mantenere gli attrezzi puliti e asciutti. 

Lo strumento ideale “è seghettato per evitare che scivoli”, ma “tenete le dita lontane”, esorta Owen. Ancora: “Quando si svuota l’interno è meglio non usare lame, si può ricorrere a un piccolo cucchiaio o a un utensile simile a un misurino. I bambini possono occuparsi di questa fase, dato che a quel punto gli strumenti affilati sono già stati messi da parte”. E se prese queste precauzioni dovesse comunque scapparci la ferita, il suggerimento è di esercitare una pressione diretta sulla lesione, rivolgendosi a un medico in caso di intorpidimento o difficoltà a muovere le dita. Ma l’appello accorato è a fare attenzione: “Non c’è bisogno che Halloween diventi ancora più spaventoso del normale, finendo magari nel reparto di chirurgia della mano di Exeter”, chiosa Jumean. “Godetevi Halloween in compagnia di amici e familiari, ma fate attenzione alle vostre mani”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025