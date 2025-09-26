Granata rimontati con il doppio vantaggio: non accadeva da quasi 70 anni - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Competitività, D’Avanzo (Unitelma): “Importante il tema della formazione”
Competitività, De Maio (Unina): “Ue deve semplificare in fase di armonizzazione”
Competitività, Pollio (Team System): “Tra norme e crescita equilibrio complesso”
Competitività, Silvestri (Sapienza): “Regole stiano al passo con tecnologia”
Salernitana

Granata rimontati con il doppio vantaggio: non accadeva da quasi 70 anni

  • Settembre 26, 2025
  • 0
  • 71
  • 3 Min Read
Granata rimontati con il doppio vantaggio: non accadeva da quasi 70 anni

di Fabio Setta

SALERNO – Dopo cinque vitto-

rie consecutive contro l’Au- dace Cerignola è arrivata la prima sconfitta stagionale per la Salernitana di Raffaele (nella foto di Gambardella). Sfuma così la possibilità di eguagliare il record assoluto di vittorie da inizio stagione che è detenuto della squadra del 19/20 che vinse tutte e sei le gare del gi- rone di Promozione Regionale e di quella che nel 1945 nel campionato regionale misto vinse le prime sei gare, per poi pareggiare la settima contro il Napoli. Si è fermata anche la rincorsa alla Salernitana del 2014/15, l’ultima a vincere sei partite consecutive. Il record assoluto risale alla stagione 2012/13 in Seconda Divisione con ben otto successi consecu- tivi. Per la prima volta in que- sta stagione, inoltre, la squadra

granata si è fatta rimontare. Il risultato di 2-3 mancava al- l’Arechi da poco più di un anno, ovvero dal 15 settembre dello scorso anno contro il Pisa. Ri- saliva al campionato di Serie C 58/59 l’ultima volta in cui la Sa- lernitana in casa, in vantaggio 2-0, ha poi perso 2-3: quella volta fu il Trapani a ribaltare i granata al Vestuti, dopo che in quel campionato tale impresa

era riuscita anche alla Cral Cirio Napoli. Terzo gol stagio- nale per Andrea Ferraris, a segno negli ultimi tre match giocati. Nel mirino c’è Boulaye Dia che nel 22/23 ha segnato per quattro gare consecutive. L’ex Pescara è il nuovo capo- cannoniere granata. Prima rete con la maglia della Saler- nitana per Tascone, che non segnava dallo scorso 21 dicem- bre, anche in quel caso di testa, contro la Juventus Next Gen con la maglia del Cerignola. Secondo rigore stagionale, in- vece, contro la Salernitana che per la prima volta in questa stagione è rimasta in dieci uo- mini dopo il doppio giallo ri- mediato da Capomaggio. Giuseppe Raffaele ha tagliato il traguardo delle 200 panchine da professionista, tutte in Lega Pro tra campionato, playoff e coppa con Potenza, Catania, Viterbese, Audace Cerignola e

Salernitana. Il tecnico, però non è riuscito ad eguagliare il proprio record personale di vittorie consecutive, otte- nuto lo scorso anno. Per Raffaele è arrivata la prima sconfitta contro il Cerignola dopo il pareggio casalingo ai tempi del Potenza, mentre per Maiuri prima volta con- tro la Salernitana assoluta- mente da ricordare. Il bilancio delle sfide tra i due tecnici è ora in perfetta pa- rità con due vittorie a testa ed un pareggio. Prima scon- fitta per i granata con l’arbi- tro Tona Mbei con cui l’Audace Cerignola, invece, ha conquistato tre vittorie in altrettante partite. Infine, dopo i due precedenti degli anni Trenta chiusi con una vittoria e un pareggio, per la Salernitana è arrivata la prima sconfitta casalinga contro l’Audace Cerignola.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012