Granata rimontati con il doppio vantaggio: non accadeva da quasi 70 anni

di Fabio Setta

SALERNO – Dopo cinque vitto-

rie consecutive contro l’Au- dace Cerignola è arrivata la prima sconfitta stagionale per la Salernitana di Raffaele (nella foto di Gambardella). Sfuma così la possibilità di eguagliare il record assoluto di vittorie da inizio stagione che è detenuto della squadra del 19/20 che vinse tutte e sei le gare del gi- rone di Promozione Regionale e di quella che nel 1945 nel campionato regionale misto vinse le prime sei gare, per poi pareggiare la settima contro il Napoli. Si è fermata anche la rincorsa alla Salernitana del 2014/15, l’ultima a vincere sei partite consecutive. Il record assoluto risale alla stagione 2012/13 in Seconda Divisione con ben otto successi consecu- tivi. Per la prima volta in que- sta stagione, inoltre, la squadra