Granata rimontati con il doppio vantaggio: non accadeva da quasi 70 anni

di Fabio Setta
SALERNO – Dopo cinque vitto-
rie consecutive contro l’Au- dace Cerignola è arrivata la prima sconfitta stagionale per la Salernitana di Raffaele (nella foto di Gambardella). Sfuma così la possibilità di eguagliare il record assoluto di vittorie da inizio stagione che è detenuto della squadra del 19/20 che vinse tutte e sei le gare del gi- rone di Promozione Regionale e di quella che nel 1945 nel campionato regionale misto vinse le prime sei gare, per poi pareggiare la settima contro il Napoli. Si è fermata anche la rincorsa alla Salernitana del 2014/15, l’ultima a vincere sei partite consecutive. Il record assoluto risale alla stagione 2012/13 in Seconda Divisione con ben otto successi consecu- tivi. Per la prima volta in que- sta stagione, inoltre, la squadra
granata si è fatta rimontare. Il risultato di 2-3 mancava al- l’Arechi da poco più di un anno, ovvero dal 15 settembre dello scorso anno contro il Pisa. Ri- saliva al campionato di Serie C 58/59 l’ultima volta in cui la Sa- lernitana in casa, in vantaggio 2-0, ha poi perso 2-3: quella volta fu il Trapani a ribaltare i granata al Vestuti, dopo che in quel campionato tale impresa
era riuscita anche alla Cral Cirio Napoli. Terzo gol stagio- nale per Andrea Ferraris, a segno negli ultimi tre match giocati. Nel mirino c’è Boulaye Dia che nel 22/23 ha segnato per quattro gare consecutive. L’ex Pescara è il nuovo capo- cannoniere granata. Prima rete con la maglia della Saler- nitana per Tascone, che non segnava dallo scorso 21 dicem- bre, anche in quel caso di testa, contro la Juventus Next Gen con la maglia del Cerignola. Secondo rigore stagionale, in- vece, contro la Salernitana che per la prima volta in questa stagione è rimasta in dieci uo- mini dopo il doppio giallo ri- mediato da Capomaggio. Giuseppe Raffaele ha tagliato il traguardo delle 200 panchine da professionista, tutte in Lega Pro tra campionato, playoff e coppa con Potenza, Catania, Viterbese, Audace Cerignola e
Salernitana. Il tecnico, però non è riuscito ad eguagliare il proprio record personale di vittorie consecutive, otte- nuto lo scorso anno. Per Raffaele è arrivata la prima sconfitta contro il Cerignola dopo il pareggio casalingo ai tempi del Potenza, mentre per Maiuri prima volta con- tro la Salernitana assoluta- mente da ricordare. Il bilancio delle sfide tra i due tecnici è ora in perfetta pa- rità con due vittorie a testa ed un pareggio. Prima scon- fitta per i granata con l’arbi- tro Tona Mbei con cui l’Audace Cerignola, invece, ha conquistato tre vittorie in altrettante partite. Infine, dopo i due precedenti degli anni Trenta chiusi con una vittoria e un pareggio, per la Salernitana è arrivata la prima sconfitta casalinga contro l’Audace Cerignola.