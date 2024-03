Givova Scafati, tonfo nel finale di partita

DOLOMITI ENERGIA 84 GIVOVA SCAFATI. 79

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Hubb 6, Alviti 3, Niang 5, Conti 2, Forray 5, Cooke 8, Diarra n. e., Biligha 2, Grazulis 11, Mooney 18, Baldwin 24. Allenatore: Galbiati Paolo. Assistenti Allenatori: Bongi Fabio, Dusmet Davide.

GIVOVA SCAFATI: Borriello n. e., Cavaliere n. e., Sangiovanni n. e., Gentile 16, Henry 10, Mouaha 3, Pinkins 20, Robinson 19, Rivers 2, Nunge 2, Pini, Gamble 7. Allenatore: Boniciolli Matteo. Assistente Allenatore: Ciarpella Marco, Costagliola Di Fiore Massimo.

ARBITRI: Sahin Tolga Ozge di Messina, Bettini Gabriele di Bologna, Bartolomeo Antonio di San Pietro Vernotico (Br).

Senza l’infortunato capitan Rossato, la Givova Scafati è incappata in una amara sconfitta nel turno Pasquale di campionato, sul rettangolo di gioco de “Il T Quotidiano Arena”, per mano dei padroni di casa della Dolomiti Energia Trentino, vittoriosi 84-79. Il rammarico è tanto in casa gialloblù, per la maniera in cui è maturato il risultato finale di una sfida che è stata anche dominata per larghi tratti in cui il vantaggio è stato superiore alla doppia cifra. L’ultimo periodo (parziale 29-20) si è però rivelato fatale, in particolare gli ultimi minuti, coincisi con l’uscita di scena, per raggiunto limite di falli, di Robinson, senza dubbio fino a quel momento uno dei fari gialloblù, capace in alcuni frangenti di prendere per mano la squadra. Si è imposta alla fine la formazione più tenace e combattiva, che non ha mai mollato, fino alla sirena conclusiva. Ciononostante, nelle ultime battute di gioco i salernitani, che hanno avuto la meglio nella lotta a rimbalzo (43 contro 33), avrebbero ugualmente potuto piazzare un colpo di coda importante, ma è venuta meno la freddezza e la lucidità in sede realizzativa, soprattutto ai liberi, dove la differenza con i locali, in termini percentuali, si è evinta a chiare lettere (80% contro 38,9%). LA PARTITA La sfida entra subito nel vivo, con Baldwin a dettare legge e gli ospiti a rispondere colpo su colpo. L’impatto del pacchetto lunghi gialloblù è positivo: Gamble e Pinkins se la giocano ad armi pari con Grazulis e Biligha, tenendo la sfida in equilibrio (12-13 al 5’). Nella seconda parte di frazione si segna col contagocce, ma il punteggio si mantiene equilibrato, nonostante i tentativi di Hubb e Forray di scavare il solco (20-17 al 9’). Robinson fa leva su tutta la sua energia ed esperienza per realizzare i canestri del 20-22 con cui termina un frizzante primo periodo. Gentile e Pinkins sono i mattatori dei primi minuti del secondo quarto, portando i gialloblù in doppia cifra di vantaggio (20-31 al 14’), grazie ad un parziale di 0-9. Coach Galbiati dispone allora i suoi a zona in difesa per arrestare la prolificità offensiva degli avversari. Ci prova Grazulis a scrollare i suoi (25-33 al 15’). I bianconeri aumentano l’intensità difensiva, mentre in attacco Cooke e Baldwin accorciano 29-35 al 17’. Una tripla di Mooney un minuto più tardi accorcia ulteriormente (32-37), ma sul finire di quarto ci pensa Robinson a mandare le squadre negli spogliatoi sul 36-42. Moneey e Niang in avvio di ripresa assottigliano il divario (40-42 al 22’). Ma Pinkins ed Henry ristabiliscono le distanze in meno di un amen (40-47 al 23’). Baldwin, Niang e Hubb riprovano ad accorciare (47-49 al 25’). La Givova è in palese difficoltà, subisce l’intensità difensiva e l’energia dei locali, che sono bravi a recuperare possessi e trovare la via del canestro con continuità (49-49 al 26’), ma non crolla, si affida a Robinson e Pinkins, rialza la testa e resta in partita (51-58 al 28’), chiudendo avanti anche la terza frazione 55-59.L’andazzo della sfida non muta nella prima parte dell’ultimo quarto (58-63 al 32’), con i viaggianti, trascinati da un Robinson in gran spolvero, che continuano a tenere il naso avanti ed i padroni di casa ad inseguire (61-68 al 33’). Forray e Mooney riaprono però i giochi (66-68 al 34’). Gentile prende per mano i compagni e si sobbarca il peso dell’attacco (68-72 al 35’), ma Grazulis e Baldwin riportano i trentini avanti di misura 75-72 al 37’, mentre Robinson è costretto ad uscire per raggiunto limite di falli. Da questo momento, si spegne la luce dei gialloblù, anche se, con un sussulto d’orgoglio, gli scafatesi restano comunque in partita fino alla fine, ma Henry fallisce i liberi decisivi, che di fatto concedono il successo alla Dolomiti Energia Trentino per 84-79.