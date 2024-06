Giovanni De Simone sindaco per la seconda volta

Giovanni De Simone riconfermato sindaco di Vietri sul Mare per il secondo mandato. Con 3.163 voti e il 69,42% delle preferenze l’esponente dem e consigliere provinciale riconquista la fascia tricolore ed elegge nella sua maggioranza ben otto consiglieri, dove spicca l’elezione di Mendozzi, alla sua prima esperienza. Si ferma al 22.50% dei consensi Alessio Serretiello, candidato sindaco con la lista Vietri che vogliamo con tre seggi totale mentre entra in consiglio comunale Emilia Senatore che sfiora l’8% con la lista l’Altra Vietri. «3163 volte grazie, il 69% dei vietresi ha scelto Giovanni De Simone sindaco Vietri ed i vietresi hanno scelto ancora il progetto di Uniti per Vietri con Giovanni De Simone Sindaco, e questo è il momento dei ringraziamenti. Domani inizierà per noi, per il rinnovato consiglio comunale un lungo percorso che per i prossimi 5 anni sarà fatto di lavoro, di impegno costante, di amore incondizionato per Vietri», hanno dichiarato dalla lista civica del neo riconfermato primo cittadino che potrà portare avanti anche il suo impegno a Palazzo Sant’Agostino, forte della riconferma ottenuta sul territorio. red.pol.