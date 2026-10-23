Giffoni Valle Piana, caro gasolio: il sindaco Giuliano scrive ad Anci - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Foce Irno, la battaglia continua
Fonderie Pisano, scontro tra azienda e Regione
Dai campi ai ristoranti, la crisi della distribuzione non risparmia nessuno
Vincenzo Sica al Quirinale: riceve la Stella al Merito
Provincia Giffoni Valle Piana

Giffoni Valle Piana, caro gasolio: il sindaco Giuliano scrive ad Anci

  • Ottobre 23, 2026
  • 0
  • 105
  • 2 Min Read
Giffoni Valle Piana, caro gasolio: il sindaco Giuliano scrive ad Anci

Oltre cento persone, tra commercianti, ristoratori, agricoltori, imprenditori e famiglie, hanno partecipato all’incontro promosso dal sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano, presso l’Aula Consiliare del Comune, per affrontare le difficoltà legate al caro gasolio e alle proteste che, ormai da giorni, stanno interessando il Mezzogiorno. Una crisi che, secondo quanto evidenziato durante il confronto, richiede risposte tempestive e interventi concreti da parte delle istituzioni nazionali, per evitare ulteriori conseguenze sull’economia dei territori. L’Amministrazione comunale ha ribadito la propria vicinanza alle categorie produttive e ai cittadini, sottolineando la necessità di costruire un fronte comune capace di rappresentare le istanze delle comunità locali ai livelli istituzionali superiori. Proprio in questa direzione si inserisce l’iniziativa del sindaco Antonio Giuliano, che ha inviato una comunicazione all’ANCI nazionale e regionale per chiedere un intervento a sostegno delle realtà maggiormente penalizzate dalla crisi. L’obiettivo è fare in modo che le richieste raccolte durante l’incontro possano arrivare direttamente all’attenzione di Palazzo Chigi, attraverso un’azione coordinata dei sindaci e delle amministrazioni comunali. Per Giuliano, infatti, è necessario superare le singole iniziative locali e promuovere una mobilitazione istituzionale condivisa, affinché il Governo possa valutare misure urgenti a sostegno delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie. «Non bastano le parole, servono interventi immediati e risorse adeguate. È il momento che i sindaci facciano fronte comune per portare con una sola voce le istanze delle nostre comunità al Governo e ai Ministeri competenti. Giffoni farà la propria parte: continuerò a stare al fianco di famiglie e attività produttive, perché difendere il lavoro significa difendere il futuro del nostro territorio», ha dichiarato il primo cittadino. L’incontro rappresenta dunque un primo passo verso un’azione istituzionale più ampia, con l’intento di mantenere alta l’attenzione sulle difficoltà che stanno attraversando le attività produttive del territorio. La richiesta che arriva da Giffoni Valle Piana è quella di un intervento nazionale capace di fornire risposte concrete a una crisi che non riguarda soltanto il costo dei carburanti, ma rischia di compromettere la stabilità economica di numerose famiglie e imprese.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Tommaso D'Angelo
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Tommaso D'Angelo
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Tommaso D'Angelo
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Tommaso D'Angelo
Luglio 14, 2013
Nocerina Provincia Agro Nocerino Sarnese

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Tommaso D'Angelo
Luglio 15, 2013