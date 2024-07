Giffoni, appello di Gubitosi. Sangiuliano ripristini fondi

Da Marco D’Amore ad Alessandro Borghi, dai protagonisti di Mare Fuori alla storia de Il ragazzo con i pantaloni rosa, da Paolo Sorrentino a Matteo Garrone. E poi i ministri Giancarlo Giorgetti e Andrea Abodi ma anche le prove di campo largo tra Elly Schlein e Antonio Conte. Per non parlare delle tante star della musica, dei podcast e, novità di quest’anno, dello sport. In poco più di 10 giorni tanti personaggi ed eventi hanno animato il festival di Giffoni che ha radunato anche quest’anno nella piccola e assolata cittadina salernitana 5000 giurati da 33 Paesi del mondo. Una storia iniziata 54 anni fa, una storia talmente bella e originale che spinse un mostro sacro come Francois Truffaut non solo a venire qui ma anche a definirlo il “festival più necessario”. Un festival il cui brand, grazie a un report a cura di Deloitte, è stato anche quantificato: 71 milioni. Sembrano tanti sì, ma è solo la punta dell’iceberg. Per capire Giffoni bisogna venire qui e vedere la gioia e l’emozione di questi piccoli giurati (dai 3 anni in su) ma anche la passione e la competenza dei “grandi” della sezione Impact che al politico o all’esperto di turno alla fine fanno sempre esclamare: “Accidenti ragazzi, che domande importanti che fate e che competenza che avete!”. Un bilancio “estremamente positivo”, fatto di grandi numeri, “oltre trecento ospiti”, “oltre cinquanta registi dei film in concorso, e, ancora, le anteprime, e i tanti, ma veramente tanti progetti sociali dove abbiamo dato spazio ed ascolto a chi nella vita opera e lavora per i ragazzi, con particolare riferimento a chi ha bisogni speciali”, spiega il fondatore del festival Claudio Gubitosi. Un successo per un festival “realizzato grazie ad un primo, importante, finanziamento della regione Campania che il presidente Vincenzo De Luca, a maggio, è riuscito a recuperare tra i fondi propri. Lo aveva promesso e lo ha fatto”, sottolinea Gubitosi, che con molta amarezza punta invece il dito contro “l’azione messa in campo dal ministro Gennaro Sangiuliano, esclusivamente contro Giffoni”. Il festival, spiega ancora il fondatore, da anni “risponde al bando relativo alla concessione di contributi ad attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva” e più volte ha raggiunto “il primo posto in graduatoria con un finanziamento arrivato lo scorso anno a 950mila euro”. Ma “quest’anno, per la prima volta da quando esiste questo tipo di intervento, il ministero della Cultura ha inteso imporre un tetto pari a 400mila euro di contributo massimo erogabile. Fin qui nulla da eccepire, se non fosse stato che la pubblicazione del bando c’è stata a luglio, a pochissimi giorni dall’inizio del festival, creandoci stupore ma soprattutto grande preoccupazione. A guardare le graduatorie degli ultimi anni sorge più di un sospetto. Quali sono i progetti che negli anni hanno superato i 250mila euro di contributo? Uno solo. E cioè Giffoni che nelle ultime cinque edizioni del bando, come detto, si è visto riconoscere un sostegno pari a quasi un milione di euro annui. Ecco perché non penso di sbagliare se definisco questo bando un bando punisci-Giffoni”. Nel tardo pomeriggio arriva la replica del MiC: “In Italia ogniqualvolta si tenta di riformare e si toccano santuari e rendite di posizione si scatenano polemiche. Ma cambiare, quando sono in gioco i soldi dei cittadini, è necessario. Pensare a un intento politico e, peggio ancora punitivo, è una gigantesca falsità. Nulla di tutto questo: c’è stata solo la volontà di moralizzare e razionalizzare la spesa”. Dal ministero si fa notare che “al Festival di Giffoni sono state erogate somme che sono arrivate fino a 950mila euro per l’edizione del 2023: più di ogni altra iniziativa di questo tipo, fatta eccezione per la Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2023 il contributo al Giffoni Film Festival è stato di 950mila euro su uno stanziamento complessivo di 7 milioni di euro. Questo stanziamento generale è rimasto invariato nel 2024. Al GFF, quindi, nel 2023 è andato il 13.57 per cento dell’intero ammontare delle risorse destinate a tutti i festival, rassegne e premi cinematografici italiani. Accogliendo anche la proposta di molti altri promotori si è pensato di mettere nel bando annuale un tetto di 400mila euro per giungere a una ripartizione più equa e aprire a un numero maggiore di soggetti beneficiari. C’è stata una correzione generale del bando e una razionalizzazione che non puntavano a penalizzare alcuno, ma solo a introdurre principi più equi. Il resto – è la conclusione – sono fantasie”.