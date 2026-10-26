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Giallo a Monaco, morto Antoine de Massy: cugino di Alberto. Un fermo

  • Ottobre 26, 2026
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Giallo a Monaco, morto Antoine de Massy: cugino di Alberto. Un fermo

(Adnkronos) – Antoine de Massy, figlio del barone Christian de Massy e di Cécile Gelabale e cugino di secondo grado del principe Alberto II di Monaco, è stato trovato morto. L’allarme è stato dato domenica, dopo che il nipote 29enne della principessa Antoinette, sorella maggiore del principe Ranieri III, non si è presentato al pranzo di famiglia. Lo riferisce il quotidiano francese ‘Nice – Matin’.  

Poche ore dopo che un suo familiare ha allertato le forze dell’ordine del Principato, il corpo senza vita del giovane è stato ritrovato in un giardino lungo il boulevard du Larvotto, dietro Villa Sauber. Una persona, riferisce il quotidiano francese, è stato fermata. 

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