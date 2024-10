Garante Campania, 2 detenuti morti per infarto in 48 ore

In quarantotto ore sono morti due giovani detenuti in Campania: uno a Carinola, 32 anni, e uno a Santa Maria Capua Vetere oggi di 48 anni, in entrambi i casi la prima diagnosi rimanda ad un infarto come causa di morte.“__Voglio ricordare che l’Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo per violazione dell’articolo 3 della Convenzione. E come si può leggere in una sentenza del 3 ottobre che riguarda il diritto alla salute in carcere ormai da più parti si rivela sia l’inadeguatezza dell’assistenza per il detenuto in carcere, sia il fatto che si entra in carcere, sani e perché si è commesso un reato, e si rischia di uscire dal carcere dopo aver subito un reato dallo Stato o di mala giustizia o di mala sanità! Ricordo a me stesso che siamo già arrivati dall’inizio dell’anno a 74 morti per suicidi nelle carceri e questi due di Caserta si vanno ad aggiungere alle 19 morti per cause ancora da accertare”__ Così il garante Samuele Ciambriello commenta le morti di oggi e di ieri nelle carceri di Santa Maria Capua Vetere e di Carinola.