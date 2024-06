di Erika Noschese

Gara di solidarietà per aiutare la Fattoria di Nonno Emilio e permettere ai gestori di riprendere le attività in pochi giorni a causa di uno stop forzato non voluto dal centro solidale. Nei giorni scorsi la fattoria Nonno Emilio, come raccontato da Carmen Guarino, presidente di Rete Solidale, l’associazione che da anni gestisce la struttura dedicata ai diversamente abili, è stata depredata. Come raccontato da Carmen Guarino, infatti, nei giorni scorsi ignoti si sono introdotti presso il centro ippoterapico portando via attrezzature per circa 10mila euro. I ladri si sono intrufolati nella struttura e hanno rubato tutte le attrezzature manutentive e agricole e le attrezzature dei cavalli, un danno di circa 10.000,00 euro. Hanno rubato persino le selle dei cavalli per fare ippoterapia, hanno spogliato di tutto la horse house, recando non solo un danno materiale/economico, ma soprattutto i ragazzi sono stati privati di accessori fondamentali per la riabilitazione! La nostra Fattoria Sociale è nata negli anni 90 nella quale vivono in regime residenziale 10 ragazzi con disagio mentale usciti da un percorso riabilitativo e completamente autonomi nello svolgimento dei programmi. All’interno è ubicato uno zoo agricolo con tutti gli animali che tradizionalmente sono presenti in una fattoria (mucche, asini, pecore, caprette, cavalli, maiali, galline, anatre, oche, ecc.). «Rubare in una struttura come la nostra che con grandi sacrifici e tanto lavoro cerca di fare al meglio tutte le attività è avvilente, non solo per noi, ma per tutta la comunità! In questo momento difficile vi chiediamo aiuto! Abbiamo bisogno di risollevarci per poter continuare a garantire l’assistenza e il sostegno a coloro che ne hanno più bisogno. Per questo abbiamo organizzato una raccolta fondi, non solo economica ma anche di materiale (per esempio selle, redini, sottopancia, sotto sella, carriole, porta sella, tagliasiepe, decespugliatore, motoseghe, avvitatori, flessibili, saldatrici, compressori, trapani, trivella, soffiatore), che potrai donare direttamente in Fattoria a Pontecagnano Faiano in Via Mare Adriatico, 9. Di seguito l’IBAN sul quale è possibile fare una donazione: IT97W0306909606100000062065. Il tuo gesto, indipendentemente dall’entità, per noi farà comunque la differenza. Grazie!», hanno spiegato dalla fondazione Casamica. In poche ore centinaia e centinaia di persone hanno deciso di donare un contributo che ha permesso all’associazione «di ordinare il materiale utile alle nostre attività per continuare quello che abbiamo iniziato tanti anni fa! Chi semina bene raccoglie. Ringrazio a nome di Retesolidale tutti quelli che in queste ore si stanno mobilitando per la nostra causa», ha detto Carmen Guarino.