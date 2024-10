Gambizzato a Bellizzi, arrestati autori e mandante

Sono stati individuati e tratti in arresto gli autori ed il mandante dell’agguato avvenuto l’11 agosto scorso in pieno centro a Bellizzi quando un uomo di 43 anni venne gambizzato mentre passeggiava in Via Roma. Le indagini eseguite dalla Squadra Mobile e con la collaborazione di unità cinofile e della Scientifica, hanno permesso di ricostruire quanto accaduto questa estate nel comune della Piana del Sele.

E’ stata eseguita un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali di cui due in carcere ed una ai domiciliari per tre uomini, legati tra loro da vincoli familiari, ed accusati di lesioni aggravate in concorso, detenzione, porto abusivo di armi e ricettazione.

L’11 agosto 2024, intorno alle ore 15:00 due degli indagati sono giunti a bordo di un’auto nei pressi del luogo dove si trovava seduta la vittima: una volta scesi dal veicolo uno dei due lo ha ferito esplodendogli contro alcuni colpi di pistola che lo hanno attinto alle gambe mentre l’altro brandiva una mazza da baseball. Il terzo complice, ideatore dell’agguato, in quel momento fungeva da palo.