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Galatasaray-Fenerbahçe, derby rovente: rissa nel finale e tensione alle stelle

  • Ottobre 27, 2026
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Galatasaray-Fenerbahçe, derby rovente: rissa nel finale e tensione alle stelle

(Adnkronos) – Il derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahçe si è concluso con momenti di altissima tensione, culminati in una rissa sul terreno di gioco al termine della partita. Una sfida già carica di rivalità si è trasformata in un confronto acceso tra giocatori al termine della partita vinta dal Galatasaray per 2-1 grazie a una doppietta di Victor Osimhen. Il confronto ha coinvolto diversi protagonisti delle due squadre. Tra i nomi finiti al centro dell’attenzione figurano Abdülkerim Bardakcı e Archie Brown, venuti a contatto nei concitati momenti successivi al fischio finale. La situazione è rapidamente degenerata, con altri giocatori coinvolti nel parapiglia. La tensione è salita rapidamente, rendendo necessario l’intervento degli steward e di alcuni compagni di squadra per separare i contendenti e riportare la calma. 

Il derby tra Galatasaray e Fenerbahçe, infatti, va ben oltre i tre punti. È una sfida che divide Istanbul e coinvolge due tifoserie storicamente contrapposte, in un contesto nel quale ogni episodio può assumere una rilevanza enorme. Ora l’attenzione si sposta sulle eventuali conseguenze disciplinari e sulle valutazioni degli organi competenti. Resta l’immagine di un finale ad alta tensione, che ha trasformato una delle partite più attese del calcio turco in una serata segnata dalle polemiche e dagli scontri. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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