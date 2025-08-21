Gaia come sta, costretta ad annullare il concerto: "Mi sto riprendendo" - Le Cronache
Gaia come sta, costretta ad annullare il concerto: “Mi sto riprendendo”

  • Agosto 21, 2025
(Adnkronos) – "Mi sto riprendendo". Così Gaia Gozzi ha tranquillizzato i fan dopo aver annunciato di dover annullare una delle date del tour estivo a causa di un problema di salute. La cantante italo-brasiliana ha ringraziato per tutti i messaggi di affetto e di pronta guarigione ricevuti sui social e poi ha spiegato di essersi trovata costretta a fermarsi a causa di un'otite che le ha impedito di volare.  "Non ho nulla di grave – ha precisato – mi è apparsa un'otite fastidiosa che non mi ha permesso di volare e di conseguenza di non potendo prendere quota, ho deciso di mantenere le date dell'entroterra raggiungibili con la macchina". La data che è stata cancellata in Sardegna, precisamente a Gonnesa, verrà recuperata: "Vi terrò aggiornati. Sto bene, il vostro affetto ha fatto da acceleratore", ha concluso l'artista. Gaia aveva annullato lo stop forzato con una Instagram stories: "Bellezze, il mio corpo ha deciso di fare brutti scherzi proprio adesso e la data di domani in Piazza del Minatore a Gonnesa è purtroppo annullata. Ci tenevo tantissimo e mi dispiace da morire. Prometto che ritornerò prestissimo per recuperare come si deve".  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

