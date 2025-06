Fuorni, agente ferito da detenuto

Nel carcere di Fuorni, nelle scorse ore, si è registrato un nuovo episodio di violenza. L’istituto penitenziario di Salerno resta una polveriera: gli agenti in servizio ogni giorno corrono rischi per la loro incolumità.

L’ultimo episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato, quando è finito al Pronto soccorso del “Ruggi” un altro agente: un detenuto 30enne del Napoletano, recluso da meno di una settimana dal penitenziario di Ariano Irpino, dopo il trasferimento disposto per questioni di ordine e sicurezza, ha richiesto con forza al poliziotto in servizio l’apertura della cella.

Non era possibile: il detenuto, infatti, deve osservare il cosiddetto “regime chiuso”. Al rifiuto, dunque, si è scatenata la sua reazione violenta: ha preso un lenzuolo, l’ha ricoperto d’olio e l’ha incendiato.

Il poliziotto della penitenziaria si è avvicinato alla cella per cercare di riportare la calma ma il detenuto gli ha lanciato contro il materiale in fiamme.

Per lui, dunque, è stato necessario ricorrere alle cure sanitarie: preso in carico dai medici del Pronto soccorso di via San Leonardo, l’agente è stato medicato per le ferite riportate a una mano e dimesso con una prognosi di sette giorni.