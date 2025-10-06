Francesca Albanese, il Comune di Bologna approva la cittadinanza onoraria - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Il semaforo avrà 4 colori? Ecco perché servirà il bianco
Nobel, Mary Brunkow e la telefonata di annuncio: “Non ho risposto, pensavo fosse spam”
Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce ancora. Pd e M5S giù
Regionali Calabria, Occhiuto: “Risultato clamoroso, non era mai successo prima”
Ultim'ora Nazionale

Francesca Albanese, il Comune di Bologna approva la cittadinanza onoraria

  • Ottobre 6, 2025
  • 0
  • 85
  • 1 Min Read
Francesca Albanese, il Comune di Bologna approva la cittadinanza onoraria

(Adnkronos) –
Francesca Albanese riceverà la cittadinanza onoraria della città di Bologna. La delibera è stata approvata con 25 voti favorevoli (Sindaco, Pd, Coalizione civica, Lepore sindaco e Anche tu conti) e 9 contrari (FdI, Lega Salvini premier, gruppo Misto, Bologna ci piace e Forza Italia) "per l'impegno" della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati dal 1967 "nella tutela del diritto internazionale e nella difesa dei diritti umani, per aver denunciato con rigore e indipendenza le responsabilità di Stati, aziende e individui nei crimini contro il popolo palestinese, contribuendo a riaffermare quello che dovrebbe essere il primato del diritto sulla forza, principi condivisi dal Comune di Bologna". Uguale l’esito per l’immediata eseguibilità della delibera. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025