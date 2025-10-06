Francesca Albanese, il Comune di Bologna approva la cittadinanza onoraria

(Adnkronos) –

Francesca Albanese riceverà la cittadinanza onoraria della città di Bologna. La delibera è stata approvata con 25 voti favorevoli (Sindaco, Pd, Coalizione civica, Lepore sindaco e Anche tu conti) e 9 contrari (FdI, Lega Salvini premier, gruppo Misto, Bologna ci piace e Forza Italia) "per l'impegno" della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati dal 1967 "nella tutela del diritto internazionale e nella difesa dei diritti umani, per aver denunciato con rigore e indipendenza le responsabilità di Stati, aziende e individui nei crimini contro il popolo palestinese, contribuendo a riaffermare quello che dovrebbe essere il primato del diritto sulla forza, principi condivisi dal Comune di Bologna". Uguale l’esito per l’immediata eseguibilità della delibera.

