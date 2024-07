Forza Italia. Roscigno: Pamela Di Nome commissario

Pamela Di Nome che ricopre l’incarico di responsabile del coordinamento Aree Interne per Forza Italia e da oggi anche il ruolo di commissario di Forza Italia a Roscigno. La decisione era nell’aria ed è arrivata con una decisione del coordinatore regionale. “A Roscigno vogliamo ricostruire un partito che abbia Tajani leader. E’ stata una vergogna commentano in forza Italia che il sindaco non abbia fatto fare a Tajani il primo. Per questa ragione ripartiamo con la nomina del commissario. Il sindaco che ha già cambiato molti partiti non sarà candidato alle. Regionali assicurano da Forza Italia”.