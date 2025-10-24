Food, Carelli (L’Espresso): "Le Guide premiano anche la creatività dei giovani" - Le Cronache
Food, Carelli (L'Espresso): "Le Guide premiano anche la creatività dei giovani"
Food, Carelli (L’Espresso): “Le Guide premiano anche la creatività dei giovani”

  Ottobre 24, 2025
Food, Carelli (L’Espresso): “Le Guide premiano anche la creatività dei giovani”

(Adnkronos) – “Quest'anno abbiamo cercato di premiare molto anche i giovani. I giovani chef che vengono dalle scuole, ma che hanno maturato anche esperienze in Italia e all'estero e mettono fantasia e creatività nei loro piatti con grande rispetto del territorio. Tra i produttori di vino e titolari di cantine importanti abbiamo premiato quelli che gradualmente stanno trasformando le loro piantagioni, i loro vigneti, con l'agricoltura biologica”. Sono le parole di Emilio Carelli, direttore de L’Espresso, alla presentazione della 46sima edizione delle Guide: ‘I 1000 Ristoranti d’Italia’ e ‘I 1000 Vini d’Italia’ che si è tenuta al Teatro Arcimboldi di Milano. Sono 21 i ristoranti che quest’anno hanno ottenuto il massimo riconoscimento dei 5 cappelli, tra cui 3 guidati da chef donne. “L'obiettivo delle Guide de L'Espresso – prosegue Carelli – è segnalare i migliori mille ristoranti e i migliori mille vini che rappresentano l'eccellenza italiana non solo in Italia ma in tutto il mondo”. La selezione “è sempre attenta e rigorosa: i nostri ispettori, coordinati da Luca Gardini, hanno girato per il lungo per il largo tutto il paese e hanno scelto ristoranti e vini da poter segnalare ai nostri lettori. Le Guide sono nate nel 1979, quella dei ristoranti, quella dei vini è nata poi nell'89, 20 anni dopo e devo dire che da allora rappresentano sempre un bel punto di riferimento per gli italiani e anche per gli stranieri che vogliono conoscere quali sono, diciamo così, le eccellenze italiane” conclude Carelli. 
