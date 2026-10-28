Flavio Bolsonaro, media Usa: “Arrivato negli Stati Uniti”. Ma l’Argentina: “E’ in volo verso l’Ecuador”

(Adnkronos) – Flavio Bolsonaro è arrivato negli Stati Uniti dopo la sconfitta nel ballottaggio presidenziale di domenica in Brasile. Lo riferiscono Cnn e il Washington Post, citando fonti anonime vicine alla vicenda. Non è noto il luogo preciso del suo arrivo. Per tutta la giornata si sono susseguite speculazioni su dove si trovasse Bolsonaro, proprio mentre il Dipartimento di Stato americano ha fatto sapere che concederà visti a lui e alla sua famiglia, nonostante il senatore sia oggetto di diverse indagini nel suo Paese d’origine.

E anche oggi si rincorrono notizie discordanti. Le autorità argentine riferiscono che Flavio Bolsonaro e la sua famiglia sono in volo verso l’Ecuador, dall’Argentina, dopo aver lasciato il Brasile. Il figlio dell’ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro ha attraversato la frontiera terrestre con l’Argentina “munito di documenti di viaggio in regola, senza alcun ostacolo legale”, secondo un comunicato pubblicato su X dalla Direzione nazionale delle migrazioni argentina. Si è poi imbarcato a bordo “di un volo privato noleggiato dalla compagnia Baires Fly S.A. e diretto alla città di Guayaquil, in Ecuador”, precisa la stessa fonte.

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