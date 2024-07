Fitto a De Luca, ‘risorse Fsc nazionali, non della Regione’

“Le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione che il Governo ha deciso di imputare alle Regioni non sono risorse ‘della Regione’, come strumentalmente e ripetutamente detto, ma sono risorse nazionali che il Governo ha deciso di destinare alle Regioni”. Il ministro Raffaele Fitto lo indica replicando al Presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, che nei giorni scorsi, dopo il via libera del Cipess all’assegnazione alla Campania di 388,5 milioni del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 aveva commentato: è “un’altra truffa mediatica come per Bagnoli. Dicono che sono fondi del Governo, falso, sono della Regione Campania”. “La responsabilità della programmazione e assegnazione delle risorse Fsc, pertanto – prosegue il ministro -, spetta per legge al Governo trattandosi di fondi provenienti dal Bilancio dello Stato. Sono risorse fondamentali per coprire il fabbisogno di investimenti soprattutto al Sud. Per questo la scelta delle priorità da finanziare deve essere attentamente ponderata e condivisa a diversi livelli”