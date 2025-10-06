Fisco, Nolo (Manageritalia): "Economia sommersa italiana pari 200 mld di euro" - Le Cronache
Elezioni regionali, in Calabria boom centrodestra. E Forza Italia sfonda il 18%
Colpito con il taser, muore in ambulanza
Fisco, Rinaldi (Unitelma Sapienza): “Fiscalità al servizio dei cittadini, non il contrario”
  • Ottobre 6, 2025
(Adnkronos) – “E’ necessario affrontare il capitolo della lotta all'evasione fiscale. Oggi sappiamo che l’economia sommersa, quella che sfugge al fisco, è pari a oltre 200 miliardi di euro, oltre il 10% del Pil”. Sono le parole di Monica Nolo, vicepresidente di Manageritalia, l’associazione che ha organizzato, oggi a Roma, l’evento ‘Fisco e welfare: proposte per una nuova stagione di crescita’. “Se uniamo questo dato al fatto che il 43% dei cittadini presenta una dichiarazione a zero euro, non pagando, quindi, l’Irpef, crediamo che ci siano ampi margini per riuscire a fare un lavoro che riesca a far emergere questa economia sommersa e che riesca a creare dei nuovi contribuenti in modo da recuperare quella quota di evasione fiscale pari 90 miliardi di euro, che sarebbero risorse fondamentali per sostenere il sistema di welfare, gli investimenti per lo sviluppo produttivo e soprattutto per garantire un'equità di trattamento fra cittadini che ugualmente devono contribuire ai servizi utilizzati”, conclude. 
