Filca Cisl Campania: Massimo Sannino presidente

Il consiglio generale della Filca Cisl Campania, riunitosi questa mattina a Napoli, ha eletto segretario generale Massimo Sannino. Eletti con lui in segreteria Giuseppe Marchesano e Fulvio Pirchio. Ai lavori hanno partecipato i segretari generali della Filca nazionale, Enzo Pelle, e della Cisl Campania, Doriana Buonavita, e il segretario generale aggiunto della Filca nazionale, Ottavio De Luca, reggente della Filca Campania negli ultimi 5 anni. Sannino nel suo discorso dopo l’elezione ha ribadito il forte impegno della Filca Campania sui temi della sicurezza, della legalità, della sostenibilità, della formazione, della bilateralità, della qualità del lavoro, della rigenerazione urbana.

“Siamo una categoria giovane e fortemente radicata sul territorio – ha sottolineato Sannino dopo la sua elezione – sempre attenta alle esigenze e ai bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie. Siamo pronti ad intensificare ulteriormente il nostro impegno per garantire lavoro di qualità nei cantieri, sicurezza e dignità dei lavoratori, regolarità e legalità del settore”, ha concluso il neosegretario generale della Filca della Campania.

La Filca-Cisl è il primo sindacato delle costruzioni nella regione.

La Filca Cisl Campania guarda al futuro con il nuovo segretario Massimo Sannino, il sindacato dei lavoratori del settore edilizio deciso a continuare a garantire benessere e sicurezza. All’interno del Centro Congressi dell’Hotel Ramada a Napoli si è svolta l’elezione del nuovo segretario che avrà il compito di guidare la Filca regionale verso un nuovo rilancio delle attività sindacali. Sannino raccoglie di fatto il testimone del reggente Ottavio De Luca, che ha preceduto il momento del voto illustrando gli obiettivi raggiunti in questi anni e le questioni, nuove e storiche, che i militanti e i dirigenti dovranno essere in grado di affrontare. La crescita del sindacato in questi anni è stata strutturale, capace di esplodere in province come Avellino e Benevento, e riuscendo nel territorio napoletano a diventare prima forza di riferimento. La ricetta del successo, che rafforza però anche il patto di responsabilità con i lavoratori, è composta dalla voglia da parte dei militanti Filca di riuscire a riconoscere i problemi con un occhio obiettivo, lontano da pensieri politicisti e fondato solo sulla necessità di difendere una categoria sempre più strategica per il paese Italia. “Le responsabilità sono tante, ma la Filca Campania ha dimostrato negli anni di essere un interlocutore fondamentale nel mondo delle costruzioni, noi siamo al fianco dei lavoratori per il loro benessere e per la loro salute e sicurezza” sono state le prime dichiarazioni del neo segretario Filca Cisl Campania Massimo Sannino, che fa trasparire dalle proprie parole l’ambizione di continuare a provare a fare la differenza “Oggi scriviamo una nuova pagina, un gruppo dirigente formato e di grande visione che raccoglie oggi il suo nuovo segretario regionale ma che viene da tanti anni di militanza. La Filca ha una sua origine e la manterrà nel nome dei lavoratori”. Per Sannino il successo raggiunto in questi anni ha una ricetta ben precisa, basata sulla serietà e sull’impegno in campo “La famiglia si allarga perché i lavoratori vedono in noi della Filca un interlocutore valido a loro sostegno. Il mondo delle costruzioni ha bisogno del sostegno del sindacato e noi saremo sempre a fianco di ogni attore, affinché ci siano giusti stipendi e cantieri che vadano avanti con sempre meno burocrazia inutile”. Infine, il nuovo numero uno regionale ribadisce la differenza tra Cisl e il resto dei corpi intermedi “La Cisl è un sindacato, non facciamo politica, non usiamo parole per attrarre populismo, noi siamo per i problemi reali e per la loro risoluzione, al fianco di lavoratori e perché no, anche delle imprese”.