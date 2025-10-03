Ferrari, che confusione a Singapore: Leclerc ‘spinge’ Norris a muro in pit lane

(Adnkronos) – La McLaren di Oscar Piastri ha fatto segnare il miglior tempo nelle seconde prove libere del Gp di Singapore oggi, venerdì 3 ottobre. A Marina Bay, l'australiano ha girato in 1.30.714 davanti alla Racing Bulls di Isack Hadjar e alla Red Bull di Max Verstappen. Ma a far discutere è il contatto avvenuto in pit lane tra la Ferrari di Charles Leclerc e la McLaren di Lando Norris. Il britannico ha avuto un leggero contatto con il muro, ma è stato abile e fortunato, evitando un forte impatto: l'errore della Ferrari, che ha dato il via libera al monegasco. Leclerc ha toccato l'incolpevole pilota britannico e ora è sotto investigazione. La dinamica del contatto è stata notata subito dalla direzione gara e Leclerc rischia la penalità in griglia per unsafe release. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
