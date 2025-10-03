Ferrari, che confusione a Singapore: Leclerc 'spinge' Norris a muro in pit lane - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Entra nella chiesa del Gesù a Roma per gettare a terra le statue: bloccato 39enne nigeriano
Malattie rare: Sla e i ‘Linguaggi della cura’, a Trento seminario promosso da Aisla
David Rossi, il giallo della valigetta 24 ore: Commissione d’inchiesta farà approfondimenti
ASUS e l’affidabilità: garanzia a 3 anni su tutti i nuovi notebook
Ultim'ora Nazionale

Ferrari, che confusione a Singapore: Leclerc ‘spinge’ Norris a muro in pit lane

  • Ottobre 3, 2025
  • 0
  • 33
  • 1 Min Read
Ferrari, che confusione a Singapore: Leclerc ‘spinge’ Norris a muro in pit lane

(Adnkronos) – La McLaren di Oscar Piastri ha fatto segnare il miglior tempo nelle seconde prove libere del Gp di Singapore oggi, venerdì 3 ottobre. A Marina Bay, l'australiano ha girato in 1.30.714 davanti alla Racing Bulls di Isack Hadjar e alla Red Bull di Max Verstappen. Ma a far discutere è il contatto avvenuto in pit lane tra la Ferrari di Charles Leclerc e la McLaren di Lando Norris. Il britannico ha avuto un leggero contatto con il muro, ma è stato abile e fortunato, evitando un forte impatto: l'errore della Ferrari, che ha dato il via libera al monegasco. Leclerc ha toccato l'incolpevole pilota britannico e ora è sotto investigazione.  La dinamica del contatto è stata notata subito dalla direzione gara e Leclerc rischia la penalità in griglia per unsafe release. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025