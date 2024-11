Femminicidio Anna Borsa a Pontecagnano, il pm: “Condanna all’ergastolo per Erra”

Il pubblico ministero, nell’udienza che si è svolta ieri dinanzi alla Corte d’Assise di Salerno, ha chiesto l’ergastolo per Alfredo Erra.

Una pena esemplare per il pontecagnanese classe ‘82, che il primo marzo del 2022 uccise con un colpo di pistola la sua ex fidanzata Anna Borsa, trentenne, salernitana, nel salone di bellezza in via Tevere di Pontecagnano Faiano.

«La memoria di ciò che ho fatto deve restare per sempre ed essere da sprone per evitare che succeda ancora»: è un piccolo abstract delle surreali dichiarazioni spontanee che l’imputato ha deciso di rendere.

«Voglio scrivere a Le Iene – le parole del killer, che ora desidera essere intervistato dai giornalisti della popolare trasmissione televisiva – così vengono a trovarmi in carcere».