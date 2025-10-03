Feldi, vittoria trionfale

Una vittoria roboante per la Feldi Eboli nella seconda giornata di Serie A Futsal, con le volpi ebolitane che si impongono con un netto 5-1 contro l’AS Roma. Nel big match di giornata i ragazzi di mister Luciano Antonelli dopo un primo tempo combattuto dilagano nella ripresa e portano a casa altri tre punti confermandosi a punteggio pieno in vetta al campionato. Quarta vittoria consecutiva considerando anche gli impegni di Coppa Divisione, con ancora i nuovi acquisti protagonisti guidata da un Calderolli in totale stato di grazia. Gara vibrante sin dai primi minuti con le due squadre che si affrontano a viso aperto. E’ la Feldi Eboli a creare il primo pericolo con Kenji che dopo essersi liberato bene calcia ma centra il palo. La reazione della Roma è nelle conclusioni di capitan Fortino, che trovano sempre la pronta respinta dell’altro capitano, Carlos Dalcin. Tanti falli da ambo i lati, le squadre non lasciano un centimetro alle sortite avversarie. Per la Feldi Eboli è Gattarelli a mettersi in proprio e cercare fortune ma Sarmiento si oppone alla conclusione del numero 4 delle volpi. A meno di 2 minuti dal termine del primo tempo arriva il vantaggio dei rossoblù che sbloccano la gara grazie a Felipe Echavarria, il nuovo acquisto delle foxes segna il suo primo gol in campionato riuscendo di rapina con una zampata sotto porta a correggere in rete la palla calciata al centro da Selucio. CASA DOLCE CASA – Il primo tempo si chiude con il vantaggio dei padroni di casa e nella ripresa la Roma parte all’attacco a testa bassa. I capitolini prima centrano il palo con Cutrupi poi impegnano capitan Dalcin, che si destreggia con una serie di interventi importanti. La Feldi Eboli resiste e colpisce ancora in maniera letale alla metà del secondo tempo con la rete dell’altro nuovo acquisto, il giovanissimo talento Giuseppe Lavrendi che fa esplodere il Palasele e porta i suoi sul 2-0. La Roma è stordita ma non sconfitta e prova a riaccorciare le distanze con Cutruneo ma è ancora Dalcin a compiere una grande parata deviando il tiro violento sulla traversa. Ma a 5 minuti dal termine gli uomini di mister Reali segnano in maniera fortunosa con il tiro dalla distanza di Sarmiento deviato casualmente da Echavarria, autogol e 2-1. Nel momento di maggiore difficoltà è ancora una volta il solito intramontabile Fabricio Calderolli a mettere la firma sul match, con la puntata di prima intenzione che manda fuori causa Sarmiento e riporta le volpi sul doppio vantaggio. Arriva così il momento del portiere di movimento per i laziali, ma con Calderolli non si scherza ed è ancora lui a decidere il match con un’altra giocata sontuosa che provoca l’autogol di un difensore avversario. Poker per le volpi che non si fermano qui e trovano anche la quinta rete con Kenji che sfrutta il buco lasciato dal portiere di movimento avversario. “Un ambiente incredibile e una grande vittoria, una serata perfetta per noi. Sono contento del mio primo gol con questa maglia, i tifosi sono stati fantastici e spero che ci sarà questo ambiente caldo per tutta la stagione”, le parole di Miguel Kenji al termine del match. Proprio lui sarà tra i più attesi nel prossimo turno. Infatti, ora pochi giorni per riposare perchè martedì si torna in campo, c’è lo storico derby in casa della Sandro Abate Avellino, ex squadra di Gui, Kenji e Lavrendi.