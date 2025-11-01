Falsi messaggi dell’Asl, nuova ondata di truffe a Salerno:

Torna l’allarme truffe a Salerno e provincia. Nelle ultime ore decine di cittadini hanno segnalato la ricezione di sms sospetti, apparentemente inviati dall’Asl di Salerno. I messaggi invitano a contattare con urgenza un presunto “Centro Unico Primario” per ricevere “importanti comunicazioni personali”. Ma è tutto falso.

Si tratta infatti dell’ennesimo tentativo di raggiro ai danni degli utenti, architettato per svuotare il credito telefonico o carpire dati sensibili. L’allarme è stato lanciato dalla stessa Asl Salerno, diretta da Gennaro Sosto, attraverso i propri canali ufficiali:

“I numeri indicati nei messaggi non appartengono all’Azienda sanitaria — precisano da via Nizza — e non vanno assolutamente contattati”.

La modalità della truffa è tanto semplice quanto insidiosa: dopo una chiamata “muta”, il credito del telefono può azzerarsi in pochi secondi; in altri casi, il messaggio contiene un link a falsi siti web dell’Asl, graficamente identici a quelli reali, dove vengono richiesti dati personali e sanitari.

La Polizia Postale è già stata informata e sta monitorando la diffusione dei messaggi. L’appello dell’Asl è netto: non richiamare numeri sconosciuti, non cliccare su link sospetti e affidarsi esclusivamente ai canali ufficiali per prenotazioni, comunicazioni e informazioni sanitarie.