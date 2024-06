Europee: in Campania Martusciello traina Fi e batte Tajani

L’europarlamentare uscente Fulvio Martusciello ha trainato, nelle elezioni europee, la lista Forza Italia in Campania (regione ricadente nella circoscrizione Italia meridionale). Coordinatore regionale del partito in Campania, Martusciello e’ stato il candidato piu’ eletto della lista: 71.911. Distaccato, e non di poco, il segretario nazionale di Fi Antonio Tajani che era capolista: per lui 45.155. Napoli (citta’ e provincia) ha ‘regalato’ a Martusciello 29.569 voti contro i 18.430 voti di Tajani. Nella sola citta’ di Napoli (esclusi i comuni della provincia), Martusciello ha incassato 7079 preferenze contro le 4091 preferenze di Tajani. Bene anche il risultato personale di Martusciello a Benevento (citta’ e provincia): e’ stato il piu’ votato con 10.404 voti, dietro Tajani con 5318 voti. Pure Caserta ha puntato su Martusciello, con 18.484 voti, mentre Tajani si e’ piazzato terzo con 7691 voti. Il secondo posto lo ha strappato l’imprenditrice teramana Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio Gran Sasso: 9190 preferenze. Martusciello porta a casa 10319 voti anche a Salerno, dove pero’ in cima alle preferenze c’e’ Antonio Tajani con 11360. Solo la citta’ di Avellino (con la sua provincia) restituisce un risultato diverso: il piu’ votato e’ l’autoctono Angelo Antonio D’Agostino, patron dell’Avellino calcio, che raccoglie 13.507 preferenze. Martusciello e’ secondo ma raggranella appena 3135 preferenze. Dietro Tajani con 2356 preferenze.