Europee: Cirielli, ‘ci prefiggiamo il 25% nel Salernitano”

Oltre alle Europee, farei un accenno anche alle comunali, è importante sostenere a Capaccio soprattutto Fratelli d’Italia perché esiste una politica di facciata negli interessi dei territori che poi a livello nazionale ed europeo contrasta con gli interessi degli italiani. Per quanto riguarda le Europee, abbiamo raggiunto il 25% circa la volta scorsa ed è quello l’obiettivo che ci prefiggiamo in provincia di SALERNO, con un trionfo di Gambino, che è il nostro candidato salernitano, ma anche di Ines Fruncillo, che è candidata ad Avellino ma sostiene anche Alberico Gambino in quella provincia. La nostra coppia marcia bene. Ricordo che Giorgia Meloni è candidata per l’Europa, se la si vuole votare non basta mettere la X sul simbolo, ma bisogna scrivere o Giorgia o Giorgia Meloni o Meloni”. Lo ha detto il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, a margine della visita a Battipaglia del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.