Europee 2024. In Campania affluenza più bassa rispetto alla media nazionale

di Erika Noschese

L’Europa è davvero così lontana dai cittadini? Se la risposta viene dai dati dell’affluenza allora non può che essere sì. Pochi, troppo pochi, i cittadini che ieri si sono recati alle urne per il rinnovo del Parlamento Europeo. Poco dopo le 23 circa solo il 12% circa degli elettori si è recato al voto. L’affluenza maggiore a Bellizzi, chiamato al voto anche per il rinnovo della classe dirigente con il 33,77%; c’è poi Baronissi, altro comune al voto per il doppio appuntamento elettorale, con il 26%; Ascena con il 25.65% degli aventi diritto al voto. Bene anche l’affluenza a Montecorvino Pugliano, altro comune interessato alle comunali, con il 26.08% degli aventi diritto al voto così come Nocera Superiore, grande comune al voto e a rischio ballottaggio con il 26.22% degli avanti diritto che hanno espresso la loro preferenza. L’analisi è semplice: nei comuni chiamati al rinnovo della classe amministrativa l’affluenza è decisamente più alta come nel caso di Oliveto Citra, San Cipriano Picentino, San Marzano sul Sarno, Sarno e Vietri sul Mare. L’affluenza, per quanto riguarda il capoluogo di provincia, è decisamente bassa pari a poco più del 12%. Urne aperte anche oggi, dalle 7 alle 23 e al termine inizierà lo spoglio per le elezioni Europee mentre solo domani alle 14 quello per le amministrative. Ad attendere i risultati anche i candidati salernitani: Enzo Maraio, Gigi Casciello, Isabella Adinolfi, Lucia Vuolo, Felicia Gaudiano, Alberico Gambino, Dante Santoro, Lucia Annunziata, Michele Santoro, Maurizio Sibilio. Per loro, e per gli altri aspiranti europarlamentari, sono le ultime ore di attesa: da questa sera ci saranno i primi vincitori e poi i risultati definitivi con la nuova composizione. Ad Ottati il primo sindaco Sono bastate poche ore ad Ottati per la riconferma di Elio Guadagno. Il sindaco uscente è stato riconfermato primo cittadino poco dopo le 22 di ieri, a sette ore dall’apertura dei seggi. Guadagno ha così potuto festeggiare la vittoria con i suoi sostenitori, emozionato e commosso per la manifestazione di stima. Attende ancora Cuccaro Vetere Cuccaro Vetere è l’altro comune chiamato al voto con un solo candidato sindaco ma alla chiusura dei seggi non è stato raggiunto il Quorum. Nulla da fare dunque per l’ex parlamentare Simone Valiante che dovrà attendere la giornata di oggi, forse, prima di conquistare la fascia tricolore. Attende ancora anche Bellosguardo: l’unica candidato sindaco Giuseppe Parente ha dovuto rinviare ad oggi i festeggiamenti perchè solo il 33,75% degli aventi diritto si è recato al voto. Situazione identica a Caggiano: solo il 15,78% degli elettori al voto e Modesto Lamattina attende ancora. Oggi si scoprirà anche il destino di Casalbuono con il suo candidato sindaco Attilio Romano. Nulla cambia, per ora, Caselle in Pittari con il candidato sindaco Giampiero Nuzzo che attenderà oggi prima di festeggiare la sua vittoria. Affluenza pari al 22,83% a Gioi che vede come unico candidato sindaco Maria Teresa Scarpa. È al 23,52% l’affluenza ad Omignano con il candidato sindaco Raffaele Mondelli. A San Pietro al Tanagro, ieri sera, afflueanza al 24,87% e unico candidato sindaco è Enrico Zambrotti. Attende anche Torchiara che fatica a conquistare il 20% con il suo unico candidato sindaco Massimo Farro.