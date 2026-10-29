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Etna, nube di cenere di 4 chilometri dal vulcano: scatta allerta rossa per l’aviazione

  • Ottobre 29, 2026
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Etna, nube di cenere di 4 chilometri dal vulcano: scatta allerta rossa per l’aviazione

(Adnkronos) – Passa da arancione a rosso il codice di allerta per l’aviazione sull’Etna. Emerge dall’ultimo Vona (Volcano observatory notice for aviation) emesso stamani dall’Osservatorio etneo dell’Ingv. La decisione a causa di un’emissione di cenere vulcanica in corso. L’altezza stimata della nube vulcanica, che si sposta verso sud-est, è di 4 chilometri sul livello del mare. Il fenomeno viene osservato tramite telecamere di sorveglianza visiva e termica.  

Il settore B1 dello spazio aereo dell’Etna è stato chiuso con effetto immediato. Gli arrivi all’aeroporto Fontanarossa di Catania sono stati limitati a un massimo di 10 all’ora a fronte di una media di 12 a pieno regime. Le limitazioni dovrebbero restare in vigore sino alle 21 di oggi. Dalla Sac, la società di gestione dello scalo, fanno sapere che “non si registrano particolari criticità o disagi”.  

 

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