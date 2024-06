Enzo Luciano: De Luca ha ottenuto risultati importanti

di Erika Noschese

«Abbiamo tanto di quel lavoro da fare che al dopo Napoli proprio non abbiamo possibilità di pensare. A tempo debito, il nostro gruppo sarà pronto e capace di definire candidature autorevoli e programmi condivisi»: a parlare così il segretario provinciale del Pd, reduce dalla campagna elettorale per le Europee e le amministrative che hanno visto i dem, nel salernitano, risultare primo partito. Nel frattempo, il Partito Democratico è al lavoro anche per le regionali e per le comunali del 2026.

Segretario Luciano, archiviata la parentesi Europee ed amministrative. Il Pd ottiene un risultato assolutamente soddisfacente…

«I nostri concittadini hanno premiato il nostro buon governo e la nostra capacità di presentare programmi e candidature di alto profilo coerenti con le esigenze dei territori e delle comunità. Il risultato del Partito Democratico è rilevante, tanto nei centri più importanti quanto nei piccoli borghi dal nord al sud della nostra vasta provincia. Siamo una grande forza popolare tra la gente e per la gente. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, avendo a cuore solo ed esclusivamente il benessere dei nostri cittadini. Nelle urne, gli elettori hanno premiato il nostro buon governo con risultati in alcuni casi eclatanti».

Se a livello nazionale primo partito resta FdI, nel salernitano è il Partito Democratico. Come spiega questo risultato?

«Il governo di Destra esce pesantemente sconfitto dalle elezioni. I giochetti di cifre e controcifre sono patetici. Il segnale dell’urna è chiarissimo: il Governo Meloni è ormai in minoranza nel Paese e lo sarà sempre di più anche nelle urne. Il dato elettorale conferma per il Pd il ruolo guida e la responsabilità di catalizzare tutte le forze di opposizione a questa Destra che sta tentando di distruggere l’unità nazionale, che penalizza il Sud, che attacca i diritti civili fondamentali, che isola l’Italia in Europa come dimostrano le vicende internazionali delle ultime ore. Salerno è all’avanguardia in questa lotta ed in questa costruzione di alternativa politica e programmatica. Moltiplicheremo i nostri sforzi per strappare la guida del paese dalle mani incaute di una destra che (guardate l’inchiesta di FanPage) non riesce proprio a camuffare i peggiori istinti».

Regionali, la corsa verso Palazzo Santa Lucia è già iniziata: si cerca il dopo De Luca o si è aggrappati ancora all’idea del terzo mandato?

«Noi siamo concentrati su “adesso” De Luca. La discussione sul terzo mandato è aria fritta. Il Presidente De Luca ed il Pd di Salerno non si fermeranno e proseguiranno la loro campagna elettorale; non occorre cimentarsi in nessuna volata. Il Presidente è impegnato, con tutte le sue forze, per la battaglia contro l’autonomia differenziata e per i Fondi di Coesione. Questa battaglia è stata premiata dagli elettori. Noi la campagna elettorale la facciamo ogni ora, mettendoci a disposizione delle nostra comunità. Ed il Presidente De Luca sta ottenendo grandi risultati in materia di ambiente, sanità, lavoro, cultura, politiche sociali, innovazione. È questa la campagna elettorale del Presidente, quella del fare e della concretezza. De Luca è l’uomo di “Adesso” e non di “Dopo”».

Aeroporto, una grande occasione per la provincia di Salerno…

«Stiamo scrivendo una nuova storia della nostra terra. Comincia una nuova era che è stata resa possibile grazie alla filiera istituzionale che fa capo al Presidente De Luca e coinvolge tutte le principali istituzioni ed enti locali. Sarà un volano di sviluppo formidabile per il turismo, l’agroalimentare, il manifatturiero di qualità made in Salerno. L’apertura segna una tappa importante che abbiamo preparato con cura. Ovviamente resta ancora da fare a cominciare dal prolungamento della metropolitana dall’Arechi fino allo scalo. Ma abbiamo dimostrato di poter superare tutti gli ostacoli e difficoltà».

A Baronissi per la prima volta una donna alla carica di sindaco e del Pd. Un risultato importante…

«La persona giusta, al posto giusto e nel momento giusto. Mi congratulo, ancora una volta, con Anna Petta e con tutte le elette e gli eletti nei consigli comunali rinnovati alla scorsa tornata elettorale. Il Pd è un partito plurale che premia la competenza ed il merito ed ha da sempre valorizzato i contributi d’idee e di lavoro. Sono certo che Anna e tutte le donne saranno protagoniste di una stagione amministrativa di grande importanza».

In città i dem sono già a lavoro per il dopo Napoli?

«Ripeto quanto detto per il Presidente De Luca. Gli uomini e le donne del Pd sono quelli dell’ ”adesso”. L’amministrazione Napoli sta producendo risultati già ben apprezzabili. Penso ad esempio alla raccolta differenziata che è tornata ai livelli degli anni d’oro. La nuova organizzazione ci permetterà di portare a regime anche lo spazzamento e la cura del verde pubblico funestata dalle ben note vicende. I cantieri viaggiano a pieno regime: ripascimento, lavori nel quartiere “Fornelle” e a Santa Teresa, corso Vittorio Emanuele, Porta Ovest, rifacimento della rete fognaria. C’è sempre poi grande attenzione alla cultura ed alle politiche sociali. Abbiamo tanto di quel lavoro da fare che al dopo Napoli proprio non abbiamo possibilità di pensare. A tempo debito, il nostro gruppo sarà pronto e capace di definire candidature autorevoli e programmi condivisi da affidare alla valutazione dei nostri concittadini».