Entro giovedì la decisione sulla trattativa tra Iervolino e Brera Holdings

Non c’è nessun’altra offerta, si tratta solo con il Fondo americano Brera Holdings, che fa capo al Ceo Pierre Galoppi. Le call con Miami avvengono quotidianamente e coinvolgono anche Maria Xing, responsabile degli investimenti e dello sviluppo aziendale ed ex 777 Partners. Iervolino e Milan stanno valutando tutto nei minimi dettagli. Iervolino ha chiesto ulteriori garanzie per il pagamento, che dovrebbe avvenire in cinque rate. Giovedì la possibile definizione. Non è chiaro se l’eventuale cessione sarà totale o inizialmente parziale