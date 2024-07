Ebolitana, al via la nuova stagione

E’ pronta per iniziare ufficialmente la nuova stagione dell’ebolitana calcio che ai nastri di partenza del campionato d’eccellenza si prepara a vestire un ruolo importante del suo nuovo torneo. Dopo la riconferma di Angelo Quaglia alla guida tecnica, la società sta sbrigando importanti compiti di mercato che la vedono ulteriormente rinforzarsi. Prende forma il nuovo attacco grazie all’acquisto del bomber Gianmarco Tedesco detto il puma, che con i suoi 31 Goal ha dato una spinta determinate alla vittoria del campionato della scafatese risultando nel torneo 2023-2024 il più forte realizzatore in entrambi i gironi d’Eccellenza Campana. Tedesco farà coppia con Simone Di Giacomo che con un ruolino encomiabile si è meravigliosamente contraddistinto con il Castel San Giorgio, calciatori di qualità che offriranno alla squadra un forte peso all’attacco ebolitano, che reduci da prestazioni eccezionali, formeranno una coppia temibile per tutte le difese avversarie. Ulteriormente rinforzato anche il reparto difensivo grazie all’acquisto di Antonello Giordano che arriva a Eboli dopo la vittoria del campionato con la Sarnese e di Alessio Giobbe che con l’Isernia ha conquistato la serie D. Il centrocampo è stato rinforzato con l’arrivo di Nicolò Monaco che ha trovato l’accordo con il team di Eboli, dopo le sfavillanti prestazioni offerte nella scorsa stagione con il Campagna. Classe 2005 sarà una pedina importante nello schieramento avanzato e un’ottima risorsa che coniuga l’innata combattività a una buona visione di gioco. Un gruppo di rinforzi che garantiranno il valore aggiunto ad un’ossatura di squadra già ricca di forti elementi. Una società in rapido sviluppo che con idee fin da subito molto chiare, sta portando avanti un progetto di rivalutazione del calcio cittadino con passione ed entusiasmo. Una bontà del lavoro che si nota su più fronti: in quello sportivo, con un’affermazione che velocemente l’ha ricondotta in eccellenza, che in quello di passionevole entusiasmo, capace di ridare carica ad una tifoseria che da anni era priva di motivazioni. Una società che seppure stretta in un giustificato riserbo, in vista dei festeggiamenti del centenario della sua nascita avvenuta nel 1925, vuole consegnare ai tifosi una formazione fortemente attrezzata e in grado di competere alla pari con le altre squadre del campionato per un torneo di vertice. ”Complimenti alla società per gli ottimi acquisti effettuati fino ad ora – esclama Luigi, mentre Rosario tifoso storico dell’ebolitana esalta il gruppo inneggiando al ritorno in serie D ”. Nei prossimi giorni, la società provvederà a definire e a ufficializzare altre intese in materia di conferme e di acquisti. Con un organico solido e un progetto ambizioso, l’A.C. Ebolitana 1925, con l’ obiettivo di rendere più stimolante il suo prossimo torneo, è pronto a giocarsi le proprie carte e dare un’impronta importante al campionato che si appresta ad affrontare. Giuseppe Sanfilippo