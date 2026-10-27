Eboli.biodigestore CF Energy, appuntamento con Edoardo Rocco

EBOLI – Innovazione sostenibile, produzione di energia da fonti rinnovabili e nuove prospettive per lo sviluppo territoriale. Sono questi i temi al centro della nuova puntata del percorso di approfondimento promosso dal candidato sindaco di Eboli, l’avvocato Edoardo Rocco, esponente del movimento Cosmo Innovatore, che nella giornata di venerdì 23 ottobre ha fatto tappa presso l’impianto di bioenergie della CF Energy, in Contrada Grataglie Alta, sulle colline ebolitane. L’iniziativa, realizzata sotto l’egida editoriale di Radio Città 105, ha permesso di conoscere da vicino una realtà industriale specializzata nella gestione di impianti per la produzione di biogas, energia rinnovabile e fertilizzanti organici. A illustrare il funzionamento del sito è stato l’ingegnere Giancarlo Cattaneo, che ha accompagnato i presenti lungo le diverse fasi del processo produttivo insieme a due collaboratori dell’azienda. L’impianto, avviato nel 2015, utilizza principalmente la pollina proveniente dal vicino stabilimento avicolo Agriovo, trasformando un residuo del ciclo produttivo in una risorsa energetica. Attraverso il processo di digestione anaerobica, l’attività batterica genera biogas, successivamente impiegato per alimentare un motore di cogenerazione. Quest’ultimo produce energia elettrica e calore, con una parte dell’energia termica recuperata per il funzionamento dello stesso impianto. Un esempio di economia circolare che, come illustrato da Cattaneo, punta a valorizzare materiali organici attraverso un ciclo integrato, riducendo il ricorso alle fonti fossili e favorendo un utilizzo più efficiente delle risorse disponibili. Il percorso prosegue con il trattamento del digestato, il materiale residuo della digestione, che viene separato nelle frazioni solida e liquida e sottoposto a un processo di trattamento termico. La frazione organica può quindi essere ulteriormente valorizzata attraverso la lombricoltura: i lombrichi trasformano il materiale in lombricompost, un ammendante organico destinato a migliorare la struttura e la fertilità dei terreni. Secondo quanto illustrato dai responsabili, questa metodologia può contribuire a contrastare l’impoverimento della sostanza organica nei suoli agricoli, in particolare nelle serre sottoposte a cicli produttivi intensivi. Un’altra attività riguarda il recupero delle acque di vegetazione provenienti dai frantoi oleari. La loro raccolta in appositi serbatoi consente di gestire un flusso concentrato soprattutto nei mesi della campagna olearia e di utilizzarlo successivamente nel processo produttivo, secondo le modalità previste per l’impianto. Una filiera che coinvolge frantoi provenienti da diverse aree della Campania e che mette in relazione il comparto olivicolo con quello delle bioenergie. Nel corso della visita, l’ingegnere Cattaneo ha evidenziato anche l’impiego di pannelli fotovoltaici e di sistemi di accumulo, oltre all’utilizzo di mezzi elettrici per le attività aziendali. Illustrate, inoltre, le misure di protezione antincendio presenti nel sito, considerate particolarmente importanti in un’area collinare interessata in passato da episodi di incendio. Dal piano industriale si è passati alle esigenze infrastrutturali del territorio. Tra le principali criticità segnalate vi è la strada di accesso agli stabilimenti, ritenuta insufficiente per sostenere il transito dei mezzi pesanti. Una condizione che, secondo quanto riferito durante l’incontro, contribuisce a convogliare una parte del traffico verso il centro abitato, con disagi per la circolazione e per i residenti del rione Paterno. La proposta avanzata da Cattaneo prevede il collegamento degli impianti con via Fontanelle 1 attraverso un breve tratto stradale, indicato in circa 200 metri complessivi. L’obiettivo è creare un accesso più funzionale per i camion, collegando direttamente l’area produttiva alla viabilità utile per raggiungere l’autostrada e riducendo il passaggio dei mezzi pesanti nel cuore della città. Un’ipotesi che richiederebbe le necessarie verifiche tecniche e amministrative, oltre alla valutazione delle procedure per rendere disponibile il tratto interessato. Rocco ha accolto la proposta assumendo pubblicamente l’impegno a verificarne la fattibilità qualora dovesse essere chiamato ad amministrare il Comune. «Il mio impegno, per il momento, è senz’altro questa stradina», ha dichiarato, sottolineando la necessità di ascoltare le imprese e individuare soluzioni concrete capaci di conciliare attività produttive, sicurezza stradale e qualità della vita. Nel confronto è emersa anche una prospettiva più ampia per le colline ebolitane. Cattaneo ha richiamato l’attenzione su un antico progetto attribuito al compianto sen. Sossio Pezzullo, noto imprenditore alimentare,che aveva previsto la realizzazione di un grande bacino per la raccolta delle acque piovane, destinato a sostenere l’agricoltura e la fertilità dei terreni. Il recupero della struttura e il ripristino dell’accessibilità potrebbero, secondo la proposta illustrata, contribuire alla valorizzazione delle aree agricole e paesaggistiche, oggi segnate anche dall’attività estrattiva. Tra i luoghi richiamati durante la visita figura inoltre la Castelluccia, indicata come uno spazio da riscoprire nell’ambito di una più generale attenzione al patrimonio locale. «Il nostro territorio è una miniera d’oro», ha osservato Rocco nelle battute conclusive, indicando nella capacità di trasformare le potenzialità ambientali, agricole e industriali in progetti concreti una delle priorità del proprio percorso politico. L’idea è quella di favorire un dialogo stabile tra istituzioni e imprese, affinché l’innovazione non resti circoscritta ai singoli stabilimenti, ma possa tradursi in opportunità per l’intera comunità. La visita si è conclusa con un ringraziamento all’ingegnere Giancarlo Cattaneo e ai collaboratori della CF Energy, protagonisti della presentazione tecnica. Radio Città 105 ha documentato le diverse fasi dell’incontro, raccontando una realtà produttiva che pone al centro il recupero delle risorse, la sostenibilità e il rapporto tra impresa e territorio. Un nuovo appuntamento del percorso di Cosmo Innovatore che, attraverso incontri diretti con aziende e realtà locali, intende portare all’attenzione pubblica criticità, proposte e opportunità per il futuro di Eboli.