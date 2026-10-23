E’ morto l’ex procuratore generale Primicerio

La magistratura e l’intero territorio salernitano piangono la scomparsa di Leonida Primicerio, figura di primissimo piano delle istituzioni giudiziarie della Campania.

Già Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Salerno, il magistrato si è spento lasciando un vuoto profondo e una testimonianza indelebile di altissimo rigore morale, equilibrio e dedizione alla giustizia.

Una vita al servizio della giustizia

Originario di Nocera Inferiore, Primicerio ha indossato la toga per ben 42 anni, attraversando fasi storiche complesse e delicate per la legalità nel Mezzogiorno. Nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera ha ricoperto incarichi di grandissimo rilievo negli uffici giudiziari del distretto, distinguendosi sempre per profonda competenza tecnica, equilibrio nelle decisioni e uno straordinario rispetto per la funzione costituzionale della magistratura.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra colleghi magistrati, avvocati, personale amministrativo e rappresentanti delle istituzioni della provincia.

Il ricordo del sindaco di Nocera Inferiore

A farsi portavoce del dolore dell’intera comunità è stato il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, che ha espresso il proprio cordoglio a nome dell’amministrazione e della cittadinanza:

«La scomparsa di Leonida Primicerio rappresenta una grave perdita per tutto il nostro territorio. Un figlio illustre della nostra città, un magistrato di altissimo valore che per oltre quattro decenni ha servito lo Stato con impegno inflessibile, equilibrio e grandissima umanità. Alla sua famiglia giunga la vicinanza più sincera e il rispetto di tutta Nocera Inferiore».

I funerali e la camera ardente vedranno la partecipazione delle massime autorità civili, militari e giudiziarie del distretto di Salerno, pronte a dare l’ultimo saluto a una delle figure più autorevoli della magistratura salernitana.