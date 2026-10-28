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Provincia Eboli

E’ morto Alfonso Vocca, l’artista che fece cantare Bettino Craxi

  • Ottobre 28, 2026
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E’ morto Alfonso Vocca, l’artista che fece cantare Bettino Craxi

Alfonso Vocca, l’artista poliedrico che spinse Bettino Craxi nella campagna elettorale 1987 a macinare chilometri per l’Italia al suono della canzone “Profumo di garofano, è terra socialista” non è più. Ebolitano, docente di materie artistiche, matematico, pittore e scultore. E’ mor to a Eboli, il compositore dell’inno del Psi per quella campagna elettorale. Francesco Santini, mitico inviato speciale del quotidiano “La Stampa” che viaggiava insieme al leader socialista per un reportage con l’uomo politico, descrisse quel motivo allegro, andante e gaudente tanto da indurre Bettino Crasi ad ordinare al suo autista Nicola Manzi di fare una sosta su un autogrill per spiegare all’occasionale compagno di viaggio quella ricorrente musica. Bettino Craxi , con pazienza per il suo ospite in auto, spiegò che quell’inno gli era stato regalato da un giovane deputato di Eboli, Carmelo Conte, molto amico del compositore. C’era tanta gente all’ultimo saluto per Alfondo Vocca, 88 anni,, un genio della comunità ebolitana, sensibile e creativo. Fu per una inserzione su un quotidiano che inviò alla NASA – National Aeronautics and Space Administration i versi di una poesia su Marte. Migliaia di versi, tra questi furono scelti quelle del poeta ebolitano che sarebbero stati portati nella missione spaziale. Lui al grande pubblico era noto per la realizzazione del Sistema Vast Sistem, che aveva realizzato con un meccanismo di incroci meccanici con la realizzazione del palco del Giffoni Film Festival. Il professor Alfonso Vocca Fu uno studioso della matematica vista come una trascendenza dell’arte che amava nelle sue bellezze. Fu lui l’autore della scultura di bronzo a Piazza della Repubblica per onorare la memoria del maresciallo della Guardia di Finanza che fu trucidato nel corso della Seconda Guerra Mondiale, così come il pannello di ceramica costruito con il volto dei santi medici Cosma e Damiano o quello sistemato e realizzato all’ingresso della Chiesa , le opere d’arte per alcuni reparti dell’ospedale di Eboli come cardiologia e di quelli realizzati per l’ospedale di Polla. Così come o frati francescani di Assisi vollero premiarlo per un singolare ma efficace quadro della pace che raffigurò un filo che disegnava la colomba della pace. E’ dal 2008 che all’ingresso di Eboli, appena si varca il ponte di San Giovanni, c’è una installazione in ferro che dà Ossigeno all’anima . Ma Alfonso Vocca superò se stesso quando i suoi versi con la sonda MAVEN, lanciata dalla NASA a settembre 2014. Ma ora i suoi amici delle passeggiate in piazza della Repubblica studiano come far ricordare alla città di Eboli una vivida intelligenza creativa. a.m.

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