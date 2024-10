E’ di Nocera il barman morto ad Eboli

Eboli/Nocera Inferiore. Strade di sangue infinite nel salernitano, nel tragico schianto di ieri pomeriggio in località Cioffi a Santa Cecilia di Eboli (sulla Statale 18) perde la vita il 42enne nocerino Giovanni Collo, noto barman in un locale del centro cittadino del comune dell’Agro e residente nel quartiere Piedimonte. Si è scontrato con una Ford Focus in un incidente la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Eboli. Inutile la corsa in ospedale, Giovanniello (com’era conosciuto a Nocera Inferiore) è morto sul colpo a causa del violento impatto con l’asfalto. Sul caso la Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta e probabile che tra oggi e domani decida per l’autopsia. Altri coinvolti nel sinistro sono rimasti feriti (tra cui un minorenne) ma non sono in pericolo di vita e sono stati trasportati all’ospedale Ruggi di Salerno dai sanitari del Vopi, intervenuti con due ambulanze e un’auto medica. A tradire il 51enne nocerino è stata la sua grande passione per le moto. Grande commozione a Nocera dove Giovanni era conosciuto per la sua passione per la moto.