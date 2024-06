Due memorabili giornate veliche a Salerno

Ventata di entusiasmi per gli amanti della vela in tutto il Golfo di Salerno per la XXXII edizione del “Trittico del sole Trofeo Angelo Maria Belmonte”. Anche in questa edizione, equipaggi provenienti da molti Circoli velici e Lega Navale della costa salernitana alla boa di partenza, nelle acque antistanti Marina d’Arechi. La due giorni velica non ha goduto, come tradizione, di giornate assolate, ma di un cielo coperto con perturbazioni in continuo mutamento con vento mutevole e rafficato. Nella prima giornata, con oltre venti barche alla partenza, si sono disputate 2 prove su un percorso a “bastone” molto impegnativo per gli equipaggi per il vento non costante ed un’onda lunga persistente. A coordinare i lavori organizzativi, che si susseguono da oltre un trentennio, il presidente dello Yachting Club Salerno Diana De Bartolomeis, affiancata da uno staff super qualificato, impeccabile come sempre nel gestire le due giornate veliche nella loro complessità organizzativa che però ha reso risultati brillanti da ogni punto di vista. La prima giornata velica del “Trittico del Sole Trofeo Angelo Maria Belmonte” ha visto una nutrita flotta di imbarcazioni divisa in tre classi, sulla linea di partenza delle ore 13.25, orario poi slittato, rispetto a quanto previsto nel bando a causa di un vento insufficiente di circa 3 nodi. Dopo la prima partenza, antistante la Marina d’Arechi, la regata è stata interrotta per calo di vento. Così, alle 14.40, il comitato di Regata, ha fatto ripartire la regata con unica partenza per le tre classi, con vento di intensità 7 nodi. La seconda giornata velica si è svolta dopo il passaggio di una perturbazione, a cui è seguita la partenza data dai giudici alle 11.55, momento dal quale ha avuto inizio una regata molto combattuta dagli equipaggi. La prima classe a partire dalla Marina d’Arechi è stata la Rating FIV, su un percorso abbreviato, che ha visto la flotta puntare sulla boa in direzione di Cetara. Da rilevare che 2 grosse navi da carico alla fonda, antistante il porto commerciale di Salerno, hanno occluso per un lungo tratto la vista della boa in direzione Cetara. A seguire è stato dato il via alle classi: Gran Crociera e ORC/Regata, sulla rotta costiera più lunga, con boa da doppiare posta sull’estremità di Capo d’Orso. Il vento dapprima favorevole e regolare di circa dieci nodi, ha subito un calo, per poi rinforzare fino a venti nodi, tale da impegnare particolarmente gli equipaggi sulla rotta verso il ritorno a Marina d’Arechi. La prima giornata velica ha visto trionfare per la classe FIV, l’imbarcazione “Ciao Dalma”, timonata da Enzo Trapanese, secondo posto per la barca “Vajra”, mentre terzo classificato l’equipaggio di “Ala di Mare”. Per la classe ORC Regata, al primo posto “Ossoduro”, armatore Francesco D’Ambrosio, seguito da “X-Tension”, terzo classificato “Donna Beatrice III. Per la classe GranCrociera primo classificato “Mishalai”, dell’armatrice Silvia Lepore, secondo al traguardo “Juppiter”, terzo equipaggio sul traguardo “Balthazar”. Nella seconda giornata sul percorso della Costiera Amalfitana, per la classe FIV: primo posto per “Wanaka”, timonata da Francesco Bove, a seguire la barca “Ciao Dalma”, e terzo sul traguardo “Ala di Mare”. Per la classe ORC Crociera: primo posto per la barca “Ossoduro”, secondo posto per l’equipaggio di Donna Beatrice III, al terzo al traguardo “X-Tension”. Per la classe Grancrociera: prima all’arrivo la barca “Giaros”, armatore Giuseppe Palladino, seconda l’imbarcazione “Stella” ed in terza posizione “Baltazar”. Alla fine di due splendide giornate di mare, fra l’esultanza degli equipaggi, sono stati assegnati i trofei rispettivamente all’imbarcazione “Ossoduro” dell’armatore Francesco D’Ambrosio il Trofeo Angelo Maria Belmonte; mentre il Trofeo Yachting Club Salerno è stato aggiudicato alla barca “Ciao Dalma” di Enzo Trapanese. Non facile l’organizzazione della due giorni velica a Salerno ed ottimo l’impegno dei giudici di regata Roberto Miraglia, Dino Cutrupi e Bruno Cianciullo ed ancora i validi posaboe Francesco Ardimento e Alessandro Mare. Come ogni edizione del Trittico del Sole, Trofeo Velico Angelo Maria Belmonte è stato una magnifica competizione che ha magnificato la disciplina velica in tutto il suo fascino, oltre alla performante organizzazione ed ospitalità che tutti gli equipaggi hanno ricevuto nella sede dello Yachting Club, fra scambi di cordialità e gratificazioni. Riportiamo con piacere le dichiarazioni del presidente dello YCS Diana De Bartolomeis: Splendida giornata di mare, all’insegna dello sport puro sul nostro mare del Golfo di Salerno. Fra le novità di questa edizione, un’armatrice di Londra e il ritorno allo Yachting Club di Salerno di velisti da Genova, che in passato avevano affiancato Angelo Maria Belmonte, in regate importantissime come: la Capri, Cala Galera, Punta Ala, Porto S. Stefano ed ancora in Spagna alla Coppa del Re. Ed ancora continua la De Bartolomeis: “ogni anno siamo gratificati da tanta partecipazione ed affrontiamo le due giornate entusiasti, con tutto il team di amici, soci, velisti, giudici di gara, autorità e sponsor, impegnandoci con abnegazione per dare alla vela salernitana una continuità di passione e successo”. Giuseppe Ianni