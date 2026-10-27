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Due gol convalidati dopo check del Var e un rosso: caos in Sassuolo-Lazio

  • Ottobre 27, 2026
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Due gol convalidati dopo check del Var e un rosso: caos in Sassuolo-Lazio

(Adnkronos) –
Caos in Sassuolo-Lazio. Oggi, martedì 27 ottobre, i neroverdi hanno ospitato i biancocelesti nell’anticipo della nona giornata di Serie A, in una partita caratterizzata da proteste e alcuni episodi arbitrali. Nel primo tempo Aquilani ha protestato per il gol convalidato a Taylor, su cui c’era un possibile fuorigioco attivo di Frattesi, mentre soltanto il check del Var ha permesso di assegnare ai biancocelesti la rete di Floriani Mussolini, inizialmente annullata per offside. Alla mezz’ora invece espulso Thorstvedt per un brutto fallo su Zaccagni. 

Succede tutto nel corso del primo tempo. Dopo soli tre minuti Taylor si fa trovare smarcato a centro area e approfitta dell’incertezza di Lipani per portare in vantaggio i biancocelesti. L’olandese esulta insieme ai circa 10mila tifosi laziali accorsi a Reggio Emilia, ma l’arbitro Zufferli dice di aspettare. 

Sulla traiettoria del tiro di Taylor infatti si trova Frattesi, in palese posizione di fuorigioco, che però non oscura la visuale a Turati. Il portiere ha tutto il tempo e il modo per intervenire, con il centrocampista ex Inter che salta per levarsi dalla traiettoria della conclusione del compagno. Il check riguarda un possibile tocco del pallone di Frattesi, che però non c’è e l’arbitro convalida così la rete. 

Al 16′ invece è sempre Taylor a mettere una grande palla sul secondo palo per Floriani Mussolini, che in spaccata firma il suo primo gol con la Lazio, ma questa volta l’arbitro annulla tutto per fuorigioco. Il check dura qualche secondo, dopodiché le immagini confermano che il giovane terzino si trova in posizione regolare e la rete viene quindi convalidata. 

L’ennesimo episodio del match arriva invece al 32′. Thorstvedt, autore del momentaneo 1-1, entra male sulla caviglia di Zaccagni e Zufferli lo espelle. Le immagini confermano l’entrata molto pericolosa del centrocampista norvegese, che lascia così il Sassuolo in dieci. Al 37′ infine annullato un gol ai neroverdi, con Laurienté che è scattato in evidente posizione di fuorigioco prima di battere Mandas in uscita. 

 

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