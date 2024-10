Domenica il passaggio della Stazione Spaziale Internazionale

“Domenica 29 settembre 2024, passaggio super luminoso della Stazione Spaziale Internazionale (Iss): il 29 Settembre 2024, a partire dalle 19:59 a nord ovest la Iss ha dato spettacolo tagliando l’Italia intera! Uno splendido transito, visibile in tutta Italia ad occhio nudo. Se avete cieli sereni, occhi al cielo e puntualità”. Sulle pagine facebook che da tempo seguo vengono postati gli inviti ad osservare il passaggio della ISS. Guardo l’orologio, per fortuna faccio in tempo ad affacciarmi e a chiamare mio figlio, che con me, da qualche tempo, ama guardare questa bellissima “stella” tecnologica che peridicamente solca i cieli del nostro borgo. Pronti: ore 19:59 sul nostro balconcino, il passaggio durerà 6 minuti. Potrà sembrare strano, ma l’emozione che ci provoca l’attesa, l’individuazione e la comparsa nei cieli della ISS è sempre tanta. Guardiamo, guardiamo e poi: eccola lì! Il punto luminoso, con luce intensa e fissa, non pulsante (come le stelle), che si sposta nella sua traiettoria. Cominciano le risatine, come di soddisfazione, è un bel momento di condivisione per chi, come noi due, teniamo sempre la testa per l’aria. Ma cos’è questa “stella” di cui vi sto parlando? La ISS è un prodigio tecnologico, frutto della collaborazione tra 15 nazioni, che sfreccia nello spazio a una velocità di circa 28.000 km/h, completando un’orbita attorno alla Terra in soli 90 minuti. Lunga 73 metri e pesante ben 420 tonnellate, la ISS ospita astronauti di Nasa, Esa, Roscosmos e Jaxa, impegnati in esperimenti scientifici all’avanguardia come le circa 200 indagini che verranno svolte in Crew9 che coinvolgono studi sulla coagulazione del sangue, effetti dell’umidità sulle piante coltivate nello spazio e cambiamenti della vista negli astronauti. Oltre ad essere un laboratorio volante, la Iss ha anche una zona abitabile molto ampia dalla quale i suoi fortunati abitanti possono vedere fino a 16 albe e tramonti al giorno. Non male, vero? C’è da ritenersi fortunati ad assistere ad un tale spettacolo. Abbiamo tante volte immaginato la Cristoforetti quando era lassù e oggi poi, una grande sorpresa! A ben vedere, dietro la Iss, si notiamo un punto luminoso che si muove nella stessa direzione, con la stessa rotta…ci si chiede cosa sarà?? Beh, la risposta si chiama SpaceX Crew Dragon e sta correndo in aiuto dei due astronauti “naufraghi”. Siamo testimoni, stasera, di un vero e proprio inseguimento alla mission impossible. Ma ricordiamo cosa era successo… Suni Williams e Butch Wilmore erano partiti all’inizio di giugno a bordo della Starliner, una nuova navetta sviluppata dalla Boeing per il primo volo di prova con equipaggio verso la Iss. Il piano prevedeva che lo Starliner riportasse gli astronauti sulla Terra otto giorni dopo l’arrivo (in realtà, a conti fatti, allafine di questa esperienza avranno trascorso 8 mesi sulla iss), ma problemi con il sistema di propulsione hanno messo in dubbio la sua affidabilità, portando la Nasa a sospenderne l’uso. Dopo ulteriori test, la capsula Boeing è stata riportata sulla Terra senza equipaggio, e la Nasa ha deciso di rimpatriare i due astronauti con la missione Crew-9 Dragon.Il lancio di Crew-9 era stato programmato per metà agosto, ma è stato rinviato a fine settembre per consentire alla NASA di valutare la situazione della navetta Boeing. Il lancio è stato ulteriormente posticipato di qualche giorno a causa dell’uragano Helene, che ha colpito la Florida La capsula Dragon è decollata sabato da Cape Canaveral, in Florida. L’astronauta della Nasa Nick Hague e il cosmonauta russo Alexander Gorbunov stanno ora volando con nuovi rifornimenti per Butch e Suni e due posti vuoti per il rientro. La capsula Crew Dragon “Freedom” di SpaceX, ha attraccato con successo alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) alle 23:30 ora italiana, dopo un inseguimento orbitale durato poco più di un giorno. L’apertura dei portelli tra la Crew Dragon e l’Iss è avvenuta circa due ore dopo, seguita da una cerimonia di benvenuto e calorosi abbracci. “Voglio dare il benvenuto ai nostri nuovi compagni della Dragon Freedom”, ha dichiarato il comandante della stazione Suni Williams, rimasta sulla Iss insieme a Butch Wilmore. “Alex, benvenuto sulla Stazione Spaziale Internazionale, e Nick, bentornato a casa” che aveva già trascorso sei mesi sulla ISS nel 2019.Inutile dirvi che se potete, state col naso per aria, non c’è niente di più bello che guardare le stelle e pensare alle cose belle, a chi lassù fa cose grandi come i sogni di tanti bimbi, soprattutto quando quaggiù, nel mentre, tante notizie di morte e venti di guerra funestano le nostre vite. Il consiglio: Per non rischiare di perdere questi straordinari passaggi potete utilizzare app come ISS Detector o Spot The Station che vi forniranno informazioni e notifiche precise sul passaggio della Iss. Consultare Il sito Heavens-Above che è una risorsa utile, così come passione astronomica su Facebook https://www.facebook.com/PassioneAstronomia. Per ottenere una vista ottimale (anche se comunque visibile anche in paese), è consigliabile allontanarsi dalle luci dei centri abitati. L’inquinamento luminoso può compromettere l’osservazione, perciò spostarsi in aree con cieli più bui è l’opzione migliore. Tra i luoghi ideali per godere del passaggio della Iss vengono indicati su vari siti: l’Osservatorio Astronomico della Val Pellice in Piemonte, il Parco Nazionale del Gran Sasso in Abruzzo e le campagne di Paestum, dove i templi greci offrono un contesto suggestivo per l’osservazione. Mariarosaria Barone