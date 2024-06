Dolore a Castel San Giorgio per la morte di Francesco Pontone

Si chiamava Francesco Pontone il 17enne di Castel San Giorgio che ieri sera ha perso la vita a Cava de’ Tirreni in seguito ad un incidente stradale in via XXV Luglio. Il pm di turno in tarda serata ha disposto il trasferimento della salma in quanto dovrebbero essere fatti ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al vaglio degli inquirenti anche le telecamere presenti nella zona. Vengono ascoltati in queste ore anche alcuni testimoni. Francesco amava il calcio e lo praticava.