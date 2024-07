Distraeva gli automobilisti per farli derubare

Una donna napoletana è stata arrestata nel capoluogo regionale e messa ai domiciliari dai Carabinieri della Stazione di Pontecagnano Faiano in quanto indagata per tre casi di fµrto aggravato, in concorso con persone allo stato da identificare. Tra gennaio e marzo 2023, attirando l’attenzione di ignari automobilisti attraverso la richiesta di informazioni stradali, la donna avrebbe consentito ai suoi complici di introdursi con destrezza in alcune automobili e di impossessarsi dei beni custoditi nell’abitacolo delle autovetture.